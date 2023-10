Una coppia afferma di aver visto e registrato Bigfoot camminare lungo il fianco di una montagna, oltre a rilassarsi seduti, durante un viaggio romantico nello stato americano del Colorado. Shannon e Stetson Parker hanno postato sui social media di aver filmato la creatura leggendaria dal treno su cui stavano viaggiando per festeggiare il loro decimo anniversario di matrimonio. Secondo il New York Post, l’ominide mitologico sarebbe stato visto in una zona montuosa tra le città di Durango e Silverton.

“Stavamo cercando alci sulle montagne e mio marito ha visto qualcosa che si muoveva e non sapeva spiegare. Allora ha esclamato Bigfoot!'”, ha raccontato al giornale Shannon, una donna di 44 anni del Wyoming.

La donna ha stimato che l’altezza del presunto Bigfoot, conosciuto in Nord America come Sasquatch, fosse tra i 6 e gli 8 piedi, ovvero tra 1,83 e 2,13 metri.

Secondo Shannon, il macchinista del treno ha detto loro che in quel luogo era già apparso un individuo dall’aspetto umano e con enormi impronte. Tuttavia, come era prevedibile, non tutti sono rimasti convinti dal video sfocato pubblicato dalla coppia e alcuni internauti ritengono che potrebbe trattarsi di uno scherzo dei locali per turisti o cacciatori camuffati.

D’altra parte, diversi utenti di X commentano che il luogo fa parte del territorio di un’azienda di rimorchi per spedizioni a tema Bigfoot piuttosto popolare e che il proprietario si traveste regolarmente come il mitologico ominide.

Gli internauti collegano anche il sito web dell’azienda, dove effettivamente c’è un’immagine di una persona vestita come Bigfoot, molto simile alla creatura che appare nel video di Shannon.

BREAKING: A couple in Colorado shared footage they captured on a train of what they believe to be the legendary “Bigfoot” pic.twitter.com/dcmghg5IlG — Daily Loud (@DailyLoud) October 11, 2023