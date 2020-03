MISTERI IRRISOLTI – La leggenda del Bigfoot sopravvive da secoli e prolifera anche in epoca contemporanea, grazie soprattutto al Web e in particolar modo a YouTube.

Quando è apparso il video su YouTube, in molti si sono chiesti se era realmente la “mitologica” creatura quella fotografata in Pennsylvania. Fatto sta che la Foto ha fatto il giro dei principali mass media internazionali, destando curiosità oltre che scetticismo.

Nel video in appendice all’articolo, tratto dal canale tematico YouTube di “The Cosmos News”, la notizia del presunto Bigfoot fotografato proposta al pubblico internazionale.

Bigfoot (chiamato comunemente anche “Sasquatch”) è una delle tematiche hanno maggiormente presa nell’immaginario comune del pubblico nordamericano, non si contano in questi anni gli avvistamenti di presunti esseri dalle caratteristiche simili al leggendario

“piedone”.

L’immagine in questione, anche a distanza di anni, è ancora al centro di diverse interpretazioni. Sono state avanzate anche ipotesi di natura convenzionale che poco hanno a che fare con il Mistero. Per certi versi Bigfoot (indipendentemente dalla sua esistenza o meno) è divenuto nei decenni una vera celebrità nella cultura popolare. Negli Stati Uniti è forse anche più “attrattivo” di UFO e ipotetici Alieni.

