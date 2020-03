Osservazioni implacabile dello spazio da parte di agenzie e ricercatori indipendenti. telescopi e satelliti registrano tutto quello che succede li fuori, e trasmettono, anche in streaming, le immagini alla Terra quasi in tempo reale. Durante questo tempo di osservazione, molti oggetti volanti non identificati vengono sempre più spesso filmati vicino al nostro pianeta, vicino alla luna e persino allo stesso Sole.

A volte, questi oggetti sembrano produrre rifornimento di carburante ad altre astronavi, e altre volte gli UFO appaiono di dimensioni che superano il diametro del nostro pianeta di molte volte. Attraverso un recente video registrato dalla sonda spaziale eliosferica SOHO della NASA, possiamo vedere un oggetto gigantesco che si muove per alcuni secondi attraverso il nostro sistema solare.

Quello che possiamo vedere nel video (sotto) è un cerchio enorme e spesso, come se stessimo chiaramente parlando di una struttura artificiale. E perché la sonda SOHO ha catturato questa nave, se è incaricata di rilevare cosa succede al sole?

SOHO è stato lanciato il 2 dicembre 1995 per studiare il sole, iniziando le sue operazioni scientifiche nel maggio 1996. È un progetto congiunto tra ESA e NASA.

Sebbene originariamente pianificato come una missione di due anni, SOHO continua a funzionare dopo oltre vent’anni nello spazio. Inoltre, è attualmente la principale fonte di dati solari in tempo reale, quindi necessaria per prevedere il tempo spaziale.

Pertanto possiamo porci diverse domande e ipotesi, e forse stiamo affrontando una prova che gli alieni sono nel nostro sistema solare in questo momento.

Sicuramente la NASA non lo menzionerebbe mai, anche se a questo punto, non saremmo sorpresi se ci dicessero che sono davvero fuori e che hanno avuto contatti con loro … o no? Guarda il video e vieni a lasciare il tuo commento nella nostra pagina Facebook di Spazio UFO.