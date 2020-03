Milan Genoa diretta video streaming. Si gioca alle 15 di oggi domenica 8 marzo 2020 per il recupero della 26a giornata di Serie A.

Nell’anno solare 2020, l’attaccante del Milan Ante Rebic è uno dei soli quattro giocatori ad aver segnato almeno sei reti in campionato, assieme a Ilicic, Immobile e Cristiano Ronaldo, ed è il secondo di questi per media minuti/gol (una rete ogni 72’), dopo l’attaccante della Juventus (una ogni 57’).

Ante Rebic del Milan va in gol da tre partite di fila; l’ultimo giocatore croato ad aver segnato per almeno quattro match consecutivi in Serie A è stato Igor Budan, con la maglia del Parma, nel novembre 2006.

Milan Genoa Streaming Gratis, dove vederla.

Diretta Milan Genoa con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN, con inizio alle ore 15:00 di oggi domenica 8 marzo 2020, festa della donna. Video streaming gratis per tutti gli abbonati con DAZN. La partita non viene trasmessa in chiaro, nemmeno su Sky.

Milan Genoa si gioca prima di Juventus-Inter delle ore 20:45.

Milan Genoa Formazioni. Di seguito i possibili schieramenti iniziali:

Milan (4-4-2): Begovic; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Ibrahimovic, Rebic. All. Pioli. Indisponibili: Duarte, Krunic, G Donnarumma. Squalificati: nessuno.

Genoa (3-4-1-2): Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Ankersen, Schone, Behrami, Criscito; Cassata; Pandev, Sanabria. All. Nicola. Indisponibili: Lerager, Pajac, Ghiglione, Radovanovic, Sturaro. Squalificati: nessuno.