Vedere Juventus Inter Streaming Gratis On-line è possibile: si gioca alle 20:45 italiane di oggi domenica 8 marzo 2020 per il recupero della 26a giornata di Serie A. In forma legale e senza utilizzare Rojadirecta da noi altamente sconsigliato.

Il Derby d’Italia si giocherà a porte chiuse, in piena emergenza Coronavirus, e mette in palio punti pesanti nella lotta Scudetto. Il fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo, autore di 21 reti stagionali in campionato, è il miglior realizzatore della Juventus, e dopo aver eguagliato Batistuta e Quagliarella, se dovesse andare a segno anche nel Derby d’Italia, con almeno un goal in 12 partite di fila stabilirebbe il nuovo record in Serie A.

Dove vedere la partita Juventus Inter in diretta tv.

La partita Juventus Inter sarà trasmessa in diretta sui canali di Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del

Dove vedere la partita Juventus Inter streaming online al posto di Rojadirecta.



satellite)

Sarà possibile vedere Juventus Inter streaming online mediante Sky Go, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone. In alternativa c’è anche l’opzione Now Tv, il servizio di streamng live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti proposti.

Le probabili formazioni di Juventus Inter.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore Maurizio Sarri. Indisponibili: Demiral. Squalificati: nessuno.

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Vecino, Young; Martinez, Lukaku. Allenatore Antonio Conte. Indisponibili: Gagliardini, Sensi, Moses. Squalificati: nessuno.