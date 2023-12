Le operazioni del Canale di Panama sono state colpite dalla siccità, con un impatto negativo sui caricatori di tutto il mondo. Di fronte a questa situazione, i commercianti sono costretti a scegliere tra tre varianti che comportano spese aggiuntive:

Aspettare in fila per settimane. Pagare milioni di dollari per avanzare posti in coda. Circumnavigare un intero continente fuori rotta, agli estremi Africa e Sud America, oppure attraverso il Canale di Suez.

L’Autorità del Canale di Panama (ACP) organizza aste ogni volta che una nave con prenotazione viene cancellata, con posti venduti quest’anno fino a 4 milioni di dollari, mentre un anno fa il prezzo medio era di circa 173.000 dollari. “È astronomicamente fuori controllo“, ha detto Francisco Torné, uno dei dirigenti della società a Panama.

Altri vettori optano per deviazioni che aggiungono migliaia di chilometri e fino a tre settimane in mare alla loro rotta, a volte attraverso acque pericolose, come quelle dello Stretto di Magellano o del Capo di Buona Speranza. Nikolay Pargov, chief revenue officer della piattaforma di spedizione di container Transporeon, afferma che gli operatori di navi portacontainer stanno già prenotando rotte alternative per il Canale di Panama per il 2024 per evitare di deviarle all’ultimo minuto.

Nel frattempo, nel mese di ottobre, l’ACP ha ridotto i posti prenotati per le navi tra novembre 2023 e febbraio 2024 a causa della siccità causata dal fenomeno El Niño, che ha colpito gravemente il sistema di bacini idrici della zona, riducendo così la disponibilità di acqua.

Queste misure si aggiungono alla riduzione di un massimo di 31 navi che attraversano quotidianamente la rotta interoceanica dal 1° novembre 2023. L’autorità ha anche ridotto i livelli di pescaggio, quindi alcune navi devono trasportare meno carico.

Tuttavia, si prevede che la situazione peggiorerà nei prossimi mesi, poiché Panama entrerà nella sua stagione secca annuale, che di solito inizia a dicembre e dura fino ad aprile o maggio, riferisce Bloomberg. In questo contesto, come spiega all’agenzia un economista di ING Research, i costi aggiuntivi potrebbero finire per essere trasferiti al consumatore finale.