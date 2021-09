Benefici del camminare: ecco perché dovresti farlo tutti i giorni

Fare una passeggiata tutti i giorni a molti sembra quasi una perdita di tempo, poiché viene giudicato un allenamento dolce, quasi inutile. In realtà, i benefici del camminare quotidianamente sono ormai ben noti e chiunque può trarne giovamento, sia mentalmente che a livello emotivo.

Si tratta di un esercizio a basso impatto, che quindi non ti provocherà mai danni, a patto di indossare sempre delle calzature idonee o quantomeno delle solette per scarpe di qualità.

Non devi essere l’escursionista più energico per goderti i benefici di una camminata quotidiana. Stai ancora esitando nell’aggiungere questa salutare routine? Leggi qui sotto i principali benefici del camminare tutti i giorni, troverai il giusto spirito di cui hai bisogno!

I principali benefici del camminare tutti i giorni

1) Rafforza il cuore

Camminare, come qualsiasi esercizio aerobico, migliora l’elasticità delle arterie e riduce il rischio di infarto. Con ogni passo che facciamo, stiamo contribuendo ad aumentare le dimensioni delle cavità di questo prezioso organo, che aumenta la quantità di sangue che può pompare ad ogni battito cardiaco.

2) Promuove la perdita di peso

Certo, una passeggiata al giorno può avere un buon impatto sulla bilancia. Sebbene non bruci tante calorie come altre attività, camminare tutti i giorni contribuisce in modo significativo al controllo del peso. Ovviamente, più lunghe sono le distanze e più veloce è il ritmo, più calorie brucerai, ma qualsiasi camminata sarà sempre benefica per la tua linea!

3) Aiuta a migliorare l’umore

Oltre a mantenere il cervello agile e a liberare la mente, una passeggiata riduce i livelli di

4) Rafforza ossa e muscoli

stress e ansia, rilascia endorfine e provoca una sensazione di benessere e soddisfazione mentale ed emotiva. Inoltre, secondo uno studio condotto dall’Università di Exeter , camminare 15 minuti al giorno può frenare la voglia di cibi zuccherati e prodotti trasformati, così dannosi per la salute.

Camminare non solo rafforza i muscoli della parte inferiore del corpo, come magari puoi giù immaginare, ma tonifica anche la parte superiore del corpo, in particolare le braccia e gli addominali. Se ci pensi infatti, quando cammini muovi tutto il corpo, compresi addominali, spalle e braccia.

5) Aiuta a bilanciare il colesterolo

Camminare e altre attività fisiche possono essere più utili dei farmaci nel controllo del colesterolo. Tanto che, secondo uno studio pubblicato sulla rivista Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology, questa attività può ridurre i livelli di colesterolo “cattivo” o LDL fino al 7%, mentre camminare a passo svelto aumenta il colesterolo “buono” o HDL.

6) Perfetto per ottenere più equilibrio e coordinazione del corpo

Un altro vantaggio di passare un po’ di tempo al giorno a camminare è il miglioramento dell’equilibrio e della coordinazione. Camminare aiuta a prevenire le cadute, a muoversi più efficientemente, migliorare la resistenza e ridurre il rischio di lesioni.

7) Migliora la vita sessuale

Non è un mito! L’esercizio fisico è la migliore terapia per migliorare la qualità dei nostri rapporti, oltre ad aiutarci a tonificare il pavimento pelvico, qualcosa di importante per godere di una vita sessuale soddisfacente.

8) Promuove il sonno

Quando siamo in movimento, secerniamo diversi ormoni che aumentano il rilassamento corporeo e mentale, ci dimentichiamo delle preoccupazioni quotidiane che ci impediscono di riposare serenamente e riduciamo notevolmente il carico mentale che lo stress genera.

In conclusione…

Forse non sarà una soluzione miracolosa, ma visti i benefici del camminare, sarebbe un peccato non includere questa attività alle tua routine quotidiana, non trovi? Oltre a questo, ti consigliamo di eliminare gli alimenti che avvelenano il tuo corpo, in modo da aiutare il tuo organismo a essere in forma.

Quando ti senti meglio, anche il modo in cui affronti malattie e periodi difficili migliora e viviamo in un periodo in cui sappiamo quanto sia importante un buono stato fisico e mentale. Provaci e facci sapere come va!