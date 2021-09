Gran Premio d’Olanda di Formula 1 Streaming Gratis. L’olandese Max Verstappen su Red Bull ha conquistato la pole position nel Gran Premio d’Olanda di Formula 1 stagione 2021. Dietro al padrone di casa della Red Bull il grande rivale del Mondiale, Lewis Hamilton. Terza fila per le due Ferrari, con Leclerc 5° e Sainz 6° subito davanti a un super Giovinazzi, 7° con l’Alfa. Norris solo 13°, Perez eliminato clamorosamente nel Q1.

Dove vedere il GP Olanda di F1 2021 senza usare Rojadirecta.



Il Gran Premio d’Olanda in diretta tv a partire dalle ore 15 di oggi domenica 5 settembre 2021 con

la, sui canali Sky Sport 1 (canale 201 del satellite e 382 del digitale terrestre) e Sky Sport F1 (canale 207 del satellite), e in differita in chiaro alle 18 su TV8.per gli abbonati con l’app Sky Go (https://skygo.sky.it), mentre a pagamento per tutti c’è