DIRETTA MOTORI – La gara di Formula 1 in Belgio è stata definitivamente interrotta con la Bandiera Rossa: pochi giri e tante polemiche sotto il diluvio di Spa dopo un’attesa di oltre 3 ore. Poco fa la direzione gara ha deciso di far partire i piloti dietro la Safety Car per fargli compiere tre giri ed assegnare il punteggio dimezzato. Vince Max Verstappen davanti a Russell (al primo podio con la Williams) e Hamilton (3°). La Ferrari di Leclerc ottava.

Gran Premio del Belgio di Formula 1 Streaming Gratis.

L’olandese Max Verstappen su Red Bull ha conquistato la pole position nel, 12esima prova del Mondiale di

Sul circuito di Spa-Francorchamps e su una pista bagnata, ha fatto segnare il tempo di 1’59″765, precedendo George Russell su Williams e Lewis Hamilton con la Mercedes. In seconda fila con il britannico partirà Danierl Ricciardo con la McLaren. terza fila per Sebastian Vettel con l’Aston Martin e Pierre Gasly con l’Alpha Tauri. Incidente nel Q3 per Lando Norris, il pilota della McLaren ha effettuato degli accertamenti a un gomito che hanno escluso fratture, mentre le Ferrari sono state eliminate al termine del Q2.

Dove vedere il Gp Belgio di F1 2021 senza usare Rojadirecta.



Il Gran Premio del Belgio in diretta tv a partire dalle ore 15 di oggi domenica 29 agosto 2021 con la partenza gara, sui canali Sky Sport 1 (canale 201 del satellite e 382 del digitale terrestre) e Sky Sport F1 (canale 207 del satellite), e in differita in chiaro alle 16:30 su TV8. Video streaming gratis online per gli abbonati con l’app Sky Go (https://skygo.sky.it), mentre a pagamento per tutti c’è Now TV.