14° appuntamento della stagione di Formula 1 2022: il Gran Premio del Belgio. Charles Leclerc partirà dal fondo dello schieramento nel Gran Premio del Belgio in programma domenica pomeriggio. La Ferrari ha confermato che sulla monoposto del pilota monegasco sarà montata una power unit completamente nuova (la quinta della stagione) al pari di una nuova trasmissione. Saranno 6 i piloti penalizzati sulla griglia di partenza a causa della sostituzione della power unit e/o altre parti meccaniche: i tempi delle qualifiche di Max Verstappen, Charles Leclerc, Lando Norris, Esteban Ocon, Valtteri Bottas e Mick Schumacher, saranno presi comunque in

considerazione per stilare la griglia tra il 15° e il 20° posto.

Oggi sabato 27 agosto luglio le prove libere 3 alle 13 seguite dalle qualifiche alle 16 per determinare pole position e griglia di partenza. Partenza gara prevista per domenica 28 agosto alle ore 15 del pomeriggio italiano. Di seguito dove vedere partenza gara Ferrari streaming gratis online e tv.

Dove vedere Ferrari GP Belgio F1 2022 invece di Rojadirecta TV

Il Gran Premio di Belgio di Formula 1 sul circuito di Spa-Francorchamps, in diretta tv sui canali digitali della piattaforma piattaforma pay-per-view di Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, oltre che con Sky Q, l’incredibile definizione del 4K HDR. Repliche su TV8 alle 18:30.

Come guardare GP Belgio F1 2022 streaming live Ferrari al posto di Rojadirecta Internet



Video streaming gratis online per gli abbonati con l’app Sky GO (link skygo.sky.it), mentre a pagamento per tutti c’è Now TV (link www.nowtv.it). Rojadirecta è illegale, quindi oscurato in Italia.