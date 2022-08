Un nuovo studio condotto da ricercatori della Boston University e della Rockefeller University spiega che le zanzare Aedes aegypti (insetti appartenenti alla famiglia Culicidae, collettivamente indicati con il nome volgare di zanzara tigre) sono così brave a rilevarci grazie al loro modo unico e precedentemente sconosciuto di elaborare biologicamente le sostanze chimiche dell’odore umano. I risultati delle due università (pubblicati in un articolo su Cell il 18 agosto) sono un allontanamento dalle teorie centrali che cercano di comprendere l’odore degli insetti.

Per vedere le risposte chimiche agli odori, i ricercatori hanno sviluppato zanzare modificate che si illuminano al microscopio quando vengono esposte a determinati odori. Hanno anche utilizzato uno strumento genetico creato per modificare il DNA negli organismi viventi per identificare diversi gruppi di neuroni sensoriali.

Come funziona il sistema olfattivo delle zanzare

Le loro scoperte indicano che il sistema olfattivo di Aedes aegypti è organizzato in modo molto diverso da quello convenzionalmente accettato, il che

aiuterebbe a spiegare perché sono eccezionalmente bravi a fiutare gli esseri umani. Come l’autore principale di questo studio, Meg Younger, ha rivelato in una dichiarazione della Boston University, il “dogma centrale dell’olfatto” è che i neuroni sensoriali esprimono ciascuno un solo tipo di recettore olfattivo, come “un recettore per un neurone. Tuttavia, la zanzara Aedes aegypti infrange queste regole e presenta molteplici recettori alloggiati all’interno di un neurone sensoriale”.

“Questo è sorprendentemente strano”, dice Younger, che non ha mai pensato che i neuroni sensoriali, situati nel lobo antennale degli insetti, sarebbero stati diversi da quelli di qualsiasi altro sistema olfattivo. “Non è quello che ci aspettavamo”, dice.

La completa eliminazione dei geni per i recettori dell’anidride carbonica, un importante segnale chimico utilizzato dalle zanzare per “cacciare” gli esseri umani, non interferisce con la loro capacità di cercare persone. Ciò è spiegato dal fatto che altri geni, nello stesso neurone, sono responsabili del rilevamento degli odori.

I risultati indicano che la zanzara Aedes aegypti ha un sistema di doppia o tripla ridondanza con cui, se non percepisce un aroma, ne rileva un altro o un terzo. E se li rilevano tutti, il segnale viene amplificato.

“Le zanzare hanno un piano b rispetto al piano b del loro piano b. Per me, il sistema è indistruttibile”, afferma Leslie Vosshall, coautrice della ricerca in una comunicazione della Rockefeller University.

Importanza dello studio sulle zanzare

Le zanzare uccidono più persone di qualsiasi altro animale al mondo.

La sua pericolosità non è data dal disagio dei suoi morsi, ma dalla capacità di trasmettere malattie come la malaria, il virus del Nilo occidentale, il virus Zika, la dengue, l’encefalite equina orientale e molte altre. “Questo è parte del motivo per cui questo lavoro sarà sempre più importante”, afferma Younger.

Il suo obiettivo a lungo termine è generare repellenti o attrattivi nuovi e migliorati che siano più attraenti per le zanzare rispetto al sangue umano. “Man mano che impariamo come l’odore è codificato nel tuo sistema olfattivo, possiamo creare composti più efficaci in base alla sua biologia”, afferma.