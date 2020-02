Sassuolo Roma streaming e diretta tv. Partita valida per la 22a giornata di Serie A che si gioca alle ore 20:45 italiane di oggi sabato 1° febbraio 2020. Gli emiliani arrivano dal pareggio di Marassi con la Sampdoria, 0-0 il finale, ed occupano la 15a posizione in classifica. Decisamente migliore la situazione della Roma, in piena lotta per il quarto posto (zona Champions League) a quota 39 punti. I giallorossi sono reduci dal derby di domenica scorsa pareggiato 0-0 all’Olimpico contro gli eterni rivali della Lazio, la quale arrivava da 11 vittorie consecutive in Serie A. Di seguito tutte le informazioni su come e dove vedere Sassuolo Roma in streaming e diretta tv.

Sassuolo Roma in diretta tvcon il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. Il match non viene trasmesso in chiaro, nemmeno su

Gli abbonati hanno la possibilità di vedere Sassuolo Roma streaming gratis con DAZN su tutti i dispositivi dove il servizio è disponibile, dagli smart tv ai cellulari. Pre partita, post partita e highlights visibili su Sky tra i servizi di streaming gratuito per gli abbonati per la visione su pc, smartphone e tablet.

Nei rispettivi account ufficiali delle squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Ultime notizie formazioni Sassuolo Roma.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Marlon, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. Allenatore De Zerbi. Squalificati: Peluso. Indisponibili: Chiriches, Defrel, Tripaldelli, Traorè, Ferrari.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Smalling, Mancini, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko. Allenatore Fonseca. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Mkhitaryan, Zappacosta, Diawara, Zaniolo.