Motorola ha presentato giovedì la sua nuova gamma di smartphone Edge 30, che include il primo telefono cellulare al mondo con una fotocamera da 200 megapixel.

La variante di punta, il Moto Edge 30 Ultra, è dotato di un sensore principale Samsung ISOCELL HP1 da 200 megapixel da 1/1,22 pollici, che combina 16 singoli pixel in uno. Le altre due fotocamere posteriori sono dotate di un sensore ultra grandangolare da 50 megapixel e un teleobiettivo da 12 megapixel.

In precedenza, un modello simile chiamatoera disponibile solo in Cina, ma ora è stato messo in vendita a livello globale.

Il modello viene fornito con l’ultimo chipset Snapdragon 8+ Gen 1 e 12 GB di RAM. La capacità di archiviazione flash varia da 128 GB a 512 GB. Inoltre, ha uno schermo OLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+. Gli sviluppatori notano che il dispositivo riceverà energia sufficiente per 12 ore di funzionamento dopo essere stato collegato al cavo di alimentazione per sette minuti. Inoltre, il modello sarà disponibile in bianco o nero e avrà un prezzo di 899,99 €.

Oltre all’Edge 30 Ultra, Motorola ha introdotto il Moto Edge 30 Fusion e il Moto Edge 30 Neo, questi tre nuovi dispositivi fanno parte di una nuova incursione che l’azienda sta facendo nella fascia alta.

Te presentamos la nueva familia motorola edge: ▪️ La resolución más alta: Edge 30 ultra

▪️ Diseño perfecto: Edge 30 fusion

▪️ Colores increíbles: Edge 30 neo Conocé ➕ en https://t.co/cnHcUAXtIo y en nuestros flagships stores#findyourege #hellomoto #motorolaedge #hellocolors pic.twitter.com/kZx06heqK7 — Motorola Argentina (@motorola_AR) September 9, 2022