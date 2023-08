Gran Premio d’Olanda di Formula 1 Streaming Gratis. L’olandese Max Verstappen sfreccia dritto verso la conquista del suo terzo titolo iridato alla guida della sua fantastica Red Bull. Al ritorno delle vacanze estive si corre il GP d’Olanda valido per il mondiale di F1 2023. Sabato 26 agosto alle 11:30 le Prove Libere 3, mentre alle 15 ci saranno le qualifiche sul circuito di Zandvoort che determineranno la griglia di partenza.

Dove vedere il GP Olanda di F1 2023 al posto di Rojadirecta



Partenza gara prevista per domenica 27 agosto 2023 alle ore 15 italiane

Il Gran Premio d’Olanda in diretta tv sui canali Sky Sport 1 (canale 201 del satellite e 382 del digitale terrestre) e Sky Sport F1 (canale 207 del satellite). Video streaming gratis online per gli abbonati con l’app Sky Go (sul sito skygo.sky.it), mentre a pagamento per tutti c’è Now TV.