Si è tolto la vita dopo aver lavorato 200 ore extra: il caso che evidenzia il problema dei suicidi in Giappone. Il numero di suicidi nel paese nel 2022 è salito a 21.881, un aumento di 297 rispetto all’anno precedente. La famiglia di Shingo Takashima, un medico giapponese di 26 anni che si è tolto la vita nel maggio dell’anno scorso, dopo aver lavorato più di 200 ore extra in un solo mese, sta considerando di presentare una causa per danni contro la società che gestisce l’ospedale in cui lavorava, riferisce NHK.

Le lunghe ore di lavoro di Shingo Takashima

Secondo l’avvocato della famiglia, Takashima aveva lavorato più di 207 ore extra presso il Konan Medical Center, nellacittà giapponese di Kobe, il mese precedente alla sua morte. Non aveva nemmeno preso un giorno libero in 3 mesi. Di recente, l’organismo di ispezione del lavoro del governo ha stabilito che la sua morte è stata un incidente sul lavoro a causa delle sue lunghe giornate.

Il dolore della famiglia Takashima

La famiglia di Takashima ha espresso il suo dolore per la sua morte in una conferenza stampa tenuta la scorsa settimana. Inoltre, hanno sottolineato che “era un giovane portato alla disperazione”. “Sognavo che sarebbe diventato un medico gentile.

Le accuse contro l’ospedale

L’ospedale non si occupa delle questioni lavorative e anche se viene certificato come incidente sul lavoro, mio figlio non tornerà più”, ha detto sua madre, Junko Takashima.

Secondo la CNN, il fratello di Takashima ha commentato nella suddetta conferenza che, “indipendentemente da come si guardano le ore di lavoro di mio fratello, 200 ore [extra] è un numero incredibile e non penso che l’ospedale stia adottando, in primo luogo, un approccio solido alla gestione del lavoro”.

L’ospedale ha negato le accuse. Il direttore Gu Young-sung ha affermato che a causa dell’alto grado di libertà nella modalità di lavoro dei medici, “è difficile comprendere le esatte ore di lavoro a meno che non siano i singoli medici”. “Il tempo che si va a lavorare non è tutto il tempo di lavoro, ma include lo studio indipendente e le pause”, ha dichiarato un portavoce dell’ospedale.

Secondo NHK, a partire da aprile 2024, la Legge sulle Norme del Lavoro limiterà a 960 ore extra all’anno il lavoro dei medici e fino a un massimo di 100 ore extra al mese. Allo stesso tempo, la norma stabilisce che, se per cause di forza maggiore è inevitabile superare il limite superiore per mantenere il sistema di assistenza sanitaria regionale, è stata stabilita una norma speciale di 1.860 ore extra all’anno, con una media di 155 ore al mese.

Dati allarmanti dal Giappone

I dati più recenti compilati dal Ministero della Salute, del Lavoro e del Welfare Sociale del Giappone, basati sulle statistiche dell’Agenzia Nazionale di Polizia, mostrano che il numero di suicidi nel paese nel 2022 è salito a 21.881, un aumento di 297 rispetto all’anno precedente.

Il tasso di suicidio, per ogni 100.000 persone, è aumentato da 0,8 a 17,5. Questo tasso aveva mostrato una costante tendenza al ribasso nell’ultimo decennio.

La causa o motivo più comune dei suicidi sono stati i problemi di salute, fattore che ha contribuito a 12.774 morti. Seguono i problemi familiari (4.775 suicidi) e i problemi economici/mezzi di sussistenza (4.697).