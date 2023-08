La scomparsa dei sottili filamenti bianchi di metano ghiacciato che di solito attraversano la superficie blu di Nettuno è stata collegata ai cambiamenti nella radiazione ultravioletta (UV) durante il picco dell’attività solare che cambia ogni 11 anni.

Le nuvole intorno a Nettuno, l’ottavo pianeta del sistema solare situato a circa 4,5 miliardi di chilometri dal Sole, hanno cominciato a svanire nel 2019 e sono scomparse completamente nel 2020. I ricercatori che hanno fatto questa scoperta pubblicheranno i loro risultati su Icarus il 1° novembre.

Dopo quattro anni, le immagini più recenti scattate a giugno mostrano che le nuvole non sono ancora tornate ai livelli precedenti, secondo Erandi Chavez, uno studente del Centro di Astrofisica di Harvard-Smithsonian che ha condotto lo studio. Questo è stato un evento molto inaspettato e interessante, dato che il periodo precedente di bassa attività nuvolosa su Nettuno non fu così drammatico e prolungato.

L’attività solare aumenta e diminuisce in cicli di 11 anni. Tuttavia, di recente il sole è stato molto più attivo del previsto, con la comparsa di macchie solari doppie rispetto alle previsioni del Space Weather Prediction Center della National Oceanic and Atmospheric Administration. Gli scienziati ritengono che l’attività solare, inizialmente prevista per raggiungere il picco nel 2025, potrebbe già farlo entro la fine di quest’anno.

Gli astronomi attribuiscono la perdita delle nuvole agli effetti della luce solare che colpisce l’atmosfera di Nettuno. Analizzando i dati raccolti dal telescopio spaziale Hubble, dall’Osservatorio Keck alle Hawaii e dall’Osservatorio Lick in California, gli astronomi hanno notato che, dopo un ritardo di due anni, i picchi di attività solare generano una maggiore formazione nuvolosa su Nettuno, mentre i minimi solari ne causano la dissipazione.

Non è ancora noto con certezza cosa stia causando questo cambiamento. La spiegazione più probabile è che la luce ultravioletta del sole innesci reazioni chimiche nell’atmosfera superiore di Nettuno, creando così le nuvole.

Astronomi dello staff dell’Osservatorio Keck, coautori dello studio, affermano che è affascinante poter studiare il clima di un pianeta così lontano dalla Terra utilizzando i telescopi a nostra disposizione. I progressi nella tecnologia e nelle osservazioni hanno permesso di migliorare i modelli atmosferici di Nettuno, che sono fondamentali per comprendere la correlazione tra il clima di questo gigante di ghiaccio e il ciclo solare.