Il più grande buco nero nell’Universo rilevato finora è molto lontano dal nostro Sistema Solare. Gli astronomi dell’Università di Durham (Regno Unito) affermano che si trova a centinaia di milioni di anni luce dalla Terra.

Per le sue dimensioni e voracità, però, questo oggetto non passò inosservato.

Secondo le osservazioni del team di Durham, questo buco nero ha una massa 30 miliardi di volte quella del nostro Sole. I ricercatori hanno approfittato di un fenomeno noto come “lente gravitazionale” per saperne di più sulla sua natura e sul suo comportamento. Questo è quello che hanno trovato.

Cos’è la lente gravitazionale

Come descritto dagli autori dello studio in una dichiarazione, ciò accade quando “una galassia in primo piano devia la luce da un oggetto più distante e la ingrandisce”. Tutto questo è possibile grazie alle simulazioni al supercomputer, che hanno permesso loro di vedere questo oggetto così lontano dalla Terra.

Gli astronomi hanno classificato questo buco nero come “ultramassivo” a causa delle sue dimensioni considerevoli, che si collocano su una scala insolitamente grande. Questo è un termine molto appropriato, considerando che si tratta di un esempio raro di grandezza cosmica.

Non solo quello. Questo è il primo buco nero trovato usando questa tecnica, spiegano i ricercatori in Monthly Notice della Royal Astronomical Society. A questo proposito, l’autore principale dello studio, James Nightingale, spiega che questo approccio potrebbe aiutarli a “rilevare molti più buchi neri oltre il nostro universo locale”, oltre a capire come si sono evoluti in tempi così remoti.

Inoltre, le simulazioni effettuate hanno coinciso con immagini reali catturate dal telescopio spaziale Hubble, che hanno contribuito a corroborare l’esistenza del più grande buco nero dell’Universo. Potrebbe essere che, con questa nuova tecnica, gli astronomi avranno presto prove di un oggetto ancora più grande e massiccio.