Ancora nessuna spiegazione dalla NASA. Tra gli avvistamenti UFO più clamorosi e sorprendenti negli ultimi anni, vi è anche quello che ha notato un utente di Google Moon analizzando le mappe della superficie lunare. Un triangolo che sembre formato da 7 punti luminosi, allineati su due file a formare un angolo di 90 gradi, che si staglia sulla superficie del nostro Satellite naturale.

Un’immagine anomala, una struttura geometrica difficilmente attribuibile al caso ma piuttosto, secondo alcuni, all’operato di una intelligenza extraterrestre. Astronave che ricorda la tecnologia degli aerei Stealth, (ma è molto più grande di qualsiasi velivolo mai costruito sulla Terra), o base aliena. Torna l’ipotesi Anunnaki.

Il video dell’OVNI sulla Luna

Il video dell’OVNI sulla Luna, o forse della base costruita dagli alieni, è su YouTube, postato dall’utente “WowForReeel”, un appassionato di ipotesi UFO. Lo potete vedere a fine articolo. Nelle informazioni sul video, l’utente scrive: “date un’occhiata e diteci cosa ne pensate”.

Il documento filmato ha fatto record di visualizzazioni sulla piattaforme di condivisione video, mentre aumentano le polemiche sulla credibilità dell’ipotesi dell’esistenza di una base aliena sulla Luna.

Oggetto misterioso di forma triangolare sulla Luna con Google Moon 3D

Potete anche verificare con i vostri occhi la presenza dell’oggetto misterioso di forma triangolare sulla Luna con Google Moon 3D. Simile a Google Earth, Google Moon mostra immagini satellitari della Luna con il rendering 3D della superficie. Grazie al download gratuito, la presunta base aliena è visualizzabile su PC, iPad e altri dispositivi mobili. Le coordinate lunari sono: 22042’38,46N / 142034’44,52E.

Se ne sta parlando dal 15 di gennaio, data in cui il video è stato postato. Nonostante questo e le migliaia di views del filmato su YouTube, la NASA non ha ancora espresso alcun parere riguardo all’avvistamento. Le telecamere della NASA hanno individuato altri oggetti bizzarri in passato, sulla superficie della Luna e anche di Marte, ma sempre si è arrivati ad una spiegazione scientifica che escludeva gli alieni.

