UFO SPAGNA – Puig Campana è una montagna che fa parte delle catene montuose Prebéticas nella provincia di Alicante, nel sud-est della penisola iberica. Con un’altitudine di 1.410 metri e separata dal Mar Mediterraneo da una distanza di 7,8 km in linea retta, è la vetta più alta della penisola iberica per la sua vicinanza alla costa.

Queste condizioni orografiche, così come il suo profilo caratteristico e visibile da molti punti della provincia, tra cui il comune di Alfaz del Pi, dove l’8 maggio qualcuno ha utilizzato una telecamera per la visione notturna (NVG10) montata su un treppiede per filmare il cielo stellato.

Lì, intorno alla montagna, il testimone – che ha preferito rimanere anonimo – ha filmato quello che sembra essere un UFO triangolare che vola ad alta velocità. Il video è corto perché secondo chi l’ha registrato non poteva seguirlo oltre da quella posizione perché altrimenti doveva tenere il treppiede inclinato su una gamba e doveva girarlo completamente e ritrovare l’oggetto al buio.

“L’ho perso di vista lì, ma ero abbastanza eccitato da ciò che ho catturato”, ha spiegato il testimone, che pensa che l’area intorno alla leggendaria montagna sia un hotspot UFO. I netizen hanno sottolineato che potrebbe trattarsi del velivolo sperimentale TR3B, un aereo spia con tecnologia stealth subsonica per l’aeronautica degli Stati Uniti.

Diversi ufologi sostengono che questo tipo di velivolo stealth sia il risultato di decenni di ricerca e reverse engineering applicati a navicelle aliene danneggiate.