Circa 30 nuclei familiari senza casa dovranno abbandonare l’hotel Travelodge di Enfield (nord di Londra, Regno Unito) perché le stanze saranno utilizzate per altri ospiti durante la permanenza di Beyoncé, che terrà concerti presso lo stadio del Tottenham Hotspur nelle vicinanze dal 29 maggio al 4 giugno.

Secondo The Guardian, l autorità locali di Enfield avevano prenotato circa 100 camere dell’hotel – due terzi della sua capacità massima – per ospitare le famiglie e gli individui senza casa, ma non hanno esteso le prenotazioni e le stanze sono state richieste da altri per le date del passaggio di Beyoncé nella capitale britannica.

Le famiglie vulnerabili saranno trasferite in ‘alloggi temporanei alternativi’. Un portavoce del consiglio di Enfield ha detto al giornale che, visto che non sono disponibili camere nell’hotel, faranno ‘tutto il possibile per trovare una sistemazione adeguata, con il minor disturbo possibile’ per gli attuali inquilini.

Pur riconoscendo che ‘l’alloggio in un hotel non è la soluzione ideale per le famiglie’, le autorità locali non possono risolvere da sole il problema del ‘deficit fondamentale di alloggi a prezzi accessibili’, che richiede un’azione a livello nazionale, secondo l’articolo del giornale.

Travelodge ha sottolineato che l’accordo con le autorità è temporaneo e che le camere sono soggette a disponibilità. Le famiglie che hanno bisogno di un alloggio stabile sono danneggiate da questi improvvisi traslochi dell’ultimo minuto.

Le autorità spesso aspettano fino all’ultimo giorno della prenotazione per trovare un nuovo alloggio, il che significa che molte famiglie sono costrette a spostarsi frequentemente. A volte, le stanze vengono assegnate ad altre persone che partecipano ad eventi in città. Questo comporta un grande stress per le famiglie che hanno bisogno di stabilità per i figli con bisogni speciali.