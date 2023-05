Come ogni anno la nostra nazione lascia la sua impronta nella storia grazie ai risultati ottenuti in svariati ambiti dai nostri connazionali . Analizziamo i 5 record più significativi realizzati nei primi 5 mesi del 2023

Larissa batte Fiona stabilendo un nuovo record italiano

Agli europei indoor 2023 di Atletica Leggera di Istanbul una grandissima Larissa Iapichino ha conquistato la medaglia d’argento nel salto in lungo con 6,97. Questo record è particolarmente importante perché la giovane atleta è riuscita addirittura a battere il record di 6,91 della madre Fiona May. Nella stessa competizione l’oro è andato alla britannica Jazmin Sawyers mentre il bronzo alla serba Ivana Vuleta.

Record di turisti in Italia

Dopo il periodo di buio dovuto agli anni della pandemia, il turismo italiano è ripartito con una nuova linfa portando l penisola nel firmamento delle mete più gettonate. Il settore del turismo arriverà al record di 442 milioni di presenze, cifra che rappresenta la crescita del 22% rispetto allo scorso anno.

Sbancato il Jackpot milionario del Superenalotto

Tra le regioni particolarmente in crescita ci sono Veneto con 73,3 milioni di presenze e Trentino Alto Adige con 52,6 milioni di presenze.

È stato il Jackpot che si annovera tra gli ultimi record del 2023 quello di 371 milioni di euro vinto il 16 febbraio scorso con un maxi sistema di 90 quote distribuite in 16 regioni da nord a sud. Grazie ad una quota di soli 5 euro, sono finiti nelle tasche dei vincitori quasi 4 milioni di euro a testa. La Campania ha realizzato il maggior numero di schedine vincenti: ben 14 schedine, tra queste 6 nella sola provincia di Avellino. Ecco la sestina vincente: 1-38-47-52-56-66, numero Jolly 72, SuperStar 23. Il premio è stato il più alto d’Europa.

Inverno 2022-2023: uno dei più caldi mai registrato a Milano

L’inverno 2022-2023 per Milano è stato uno degli inverni più caldi di sempre; infatti, era dal 1897 che non si registravano in città temperature così miti. Secondo l’Osservatorio Milano Duomo, nelle date che vanno dal 1 dicembre al 28 febbraio (stagione meteorologica) la temperatura media è stata di 7,3 gradi centigradi. Nell’inverno 2023 si sono registrati ovunque temperature superiori alla media, la temperatura più alta della stagione pari a 21,4 °C è stata rilevata a febbraio.

Debito pubblico: un record negativo

Accanto ai record decisamente positivi illustrati ce n’è uno non proprio lusinghiero che riguarda il debito pubblico italiano. Secondo quanto comunicato dalla Banca d’Italia, nel mese di marzo del 2023 il debito pubblico del nostro Paese ha raggiunto il massimo storico salendo a circa 2.790 miliardi di euro contro i precedenti 2.772 miliardi di inizio mese. Rispetto al 2022 il debito pubblico è cresciuto di circa 33 miliardi.