“Tina Turner, la ‘regina del rock and roll‘, è morta serenamente oggi all’età di 83 anni dopo una lunga malattia nella sua casa di Kusnacht, vicino a Zurigo, in Svizzera”, ha detto il portavoce. “Con lei, il mondo perde una leggenda della musica e un modello”, ha aggiunto. Ha anche indicato che si terrà una cerimonia funebre privata, alla presenza di familiari e amici intimi, senza fornire ulteriori dettagli. Ha anche chiesto che sia rispettata la privacy dei suoi parenti ‘in questo momento difficile’.

Di cosa è morta Tina Turner

La cantante ha sofferto di problemi di salute negli ultimi anni, dopo che le è stato diagnosticato un cancro intestinale nel 2016. Un anno dopo ha subito un trapianto di rene, riporta The Guardian.

“Questa è una notizia davvero triste. Tina Turner era un’icona musicale […] è una perdita immensa”, ha detto la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre, che ha affermato di essere una sua grande fan, durante una conferenza stampa.

Il nome di battesimo di Tina Turner

Nata Anna Mae Bullock il 26 novembre 1939 a Nutbush, nel Tennessee (Stati Uniti), da bambina raccoglieva cotone con la sua famiglia. Faceva anche parte del coro della chiesa di detto paese rurale.

Quando i suoi talenti vocali sono diventati evidenti, il suo ex marito Ike Turner le ha dato il nome Tina Turner e ha deciso di registrarlo nel caso in cui lo avesse lasciato per sostituirla nelle sue esibizioni.

“La mia relazione con Ike era destinata al fallimento [dal] giorno in cui ha scoperto che sarei stata la sua fonte di reddito”, ha spiegato la cantante nel suo libro “My Love Story”, pubblicato nel 2018. “Aveva bisogno di controllarmi, finanziariamente e psicologicamente, in modo che non potrei mai lasciarlo”, ha aggiunto.

La Regina del Rock and Roll

Conosciuta come la ‘regina del rock and roll’, è diventata famosa negli anni ’60 con il suo ex marito con la classica canzone ‘River Deep – Mountain High’. I suoi altri successi includono ‘The Best’, ‘Proud Mary’, ‘Private Dancer’ e ‘What’s Love Got to Do With It’.

Nel corso della sua lunga carriera musicale, durata più di 60 anni, l’artista ha vinto numerosi premi, tra cui otto Grammy, ed è stata premiata con una stella sia sulla Hollywood Walk of Fame che sulla Hollywood Walk of Fame di St. Louis, entrambe situate a gli Stati Uniti.

La sua autobiografia, ‘I, Tina’, è stata portata sul grande schermo nel 1993. Narra il rapporto turbolento che la donna ha avuto con il marito Ike, dal quale ha subito violenze domestiche, rompendosi anche il naso. L’attrice Angela Bassett è stata nominata all’Oscar per la sua interpretazione di Tina Turner nel film.

Video: Tina Turner e Eros Ramazzotti