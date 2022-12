Croazia-Brasile Streaming Gratis Mondiali Calcio. La partita Croazia-Brasile, valida per i quarti di finale del Mondiale di calcio 2022, si gioca all’Education City Stadium di Al Rayyan alle ore 16:00 italiane di oggi venerdì 9 dicembre 2022. La Croazia, dopo aver chiuso al secondo posto il proprio girone alle spalle del Marocco, ha superato agli ottavi il Giappone di Moriyasu agli ottavi (dopo l’1-1 maturato nei tempi regolamentari e supplementari). Il Brasile si è classificato al primo posto nel suo gruppo davanti alla Svizzera con 6 punti per differenza reti e e ha superato con facilità la Corea del Sud 4-1 nell’ottavo di finale giocato quattro giorni fa. Chi passa il turno affronterà in semifinale la vincente di Olanda-Argentina che si gioca oggi alle 20 italiane.

Croazia-Brasile, le probabili formazioni



Croazia (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Kramaric, Livaja, Perisic.

CT Dalic. A disposizione in panchina: Grbic, Ivusic, Erlic, Vida, Sutalo, Barisic, Jakic, Majer, Vlasic, Pasalic, Sucic, Orsic, Petkovic, Budimir.

Brasile (4-2-3-1): Alisson; Militao, Marquinhos, Thiago Silva, Danilo; Casemiro, Paqueta; Raphinha, Neymar, Vinicius; Richarlison. CT Tite. A disposizione in panchina: Ederson, Weverton, Dani Alves, Bremer, Bruno Guimaraes, Fabinho, Antony, Rodrygo, Martinelli, Fred, Everton, Pedro.

Arbitro: Oliver (Inghilterra). Guardalinee: Burt-Beswick (Inghilterra). IV Uomo: Ghorbal (Algeria). VAR: Van Boekel (Olanda). Assistenti VAR: Irrati (Italia).

Dove vedere Croazia-Brasile Diretta Live TV



Per vedere Croazia-Brasile in diretta tv in chiaro basterà collegarsi su Rai 1 (visibile anche in HD sul canale 501) al numero 1 del digitale terrestre. Fischio d’inizio alle ore 16:00 di oggi venerdì 9 dicembre 2022. Telecronista Alberto Rimedio con commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

Dove vedere Croazia-Brasile Streaming Gratis



Croazia-Brasile Streaming gratis come detto su Rai Play (link www.raiplay.it): non ci sono alternative valide e soprattutto legali. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN. Sul sito del Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.