Olanda-Argentina Streaming Gratis Mondiali Calcio. La partita Olanda-Argentina, valida per i quarti di finale del Mondiale di calcio 2022, si gioca al Lusail Iconic Stadium di Lusail alle ore 20:00 italiane di oggi venerdì 9 dicembre 2022. Chi passa il turno affronterà in semifinale la vincente di Croazia-Brasile che si gioca oggi alle 16 italiane.

Si potrebbe parlare di un grande classico della Coppa del Mondo dato che questo sarà il sesto confronto tra le due nazionali: solo Brasile vs Svezia (sette volte) e Argentina vs Germania (sette) sono state sfide disputate più spesso nella competizione. Il parziale è di perfetto equilibrio con due vittorie a testa e un pareggio, anche se la Seleccion non ha mai vinto nei minuti regolamentari.

Olanda-Argentina, le probabili formazioni



Olanda (3-4-1-2): Noppert; Timber, Van Dijk, Aké; Dumfries, De Roon, F.

De Jong, Blind; Klaassen; Gakpo, Depay. CT Van Gaal. A disposizione in panchina: Pasveer, Bijlow, De Ligt, De Vrij, Frimpong, Malacia, Taylor, Koopmeiners, Berghuis, Simons, Lang, Bergwjin, L De Jong, Janssen, Weghorst.

Argentina (4-3-3): Dibu Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister; Messi, Julian Alvarez, Di Maria. CT Scaloni. A disposizione in panchina: Armani, Rulli, Montiel, Foyth, Lisandro Martinez, Pezzella, Acuna, Guido Rodriguez, Paredes, Palacios, Correa, Dybala, Almada, Lautaro Martinez.

Arbitro: Mateu Lahoz (Spagna). Guardalinee: Devis-Perez Del Palomar (Spagna). IV Uomo: Gomes (Sud Africa). VAR: Hernandez Hernandez (Spagna). Assistente VAR: Fischer (Canada).

Dove vedere Olanda-Argentina Diretta Live TV



Per vedere Olanda-Argentina in diretta tv in chiaro basterà collegarsi su Rai 1 (visibile anche in HD sul canale 501) al numero 1 del digitale terrestre. Fischio d’inizio alle ore 20:00 di oggi venerdì 9 dicembre 2022. Telecronista Alberto Rimedio con commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

Leo Messi ha già realizzato 9 gol ai Mondiali, uno in meno di Batistuta miglior marcatore della storia della nazionale argentina nella competizione.

Dove vedere Olanda-Argentina Streaming Gratis



Olanda-Argentina Streaming gratis come detto su Rai Play (link www.raiplay.it): non ci sono alternative valide e soprattutto legali. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN. Sul sito del Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Argentina e Olanda si sono anche affrontate in finale una volta, nell’edizione 1978: anche in quel caso furono i sudamericani a spuntarla per 3-1 ai supplementari, con la doppietta di Kempes e il gol finale di Bertoni: inutile per gli orange la rete di Nanninga.