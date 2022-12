Argentina-Australia Streaming Gratis Mondiali Calcio. La partita Argentina-Australia, valida per gli ottavi di finale del Mondiale di calcio 2022, si gioca all’Ahmad bin All Stadium di Al Rayyan alle ore 20:00 italiane di oggi sabato 3 dicembre 2022. 90 minuti effettivi di gioco per scoprire quale nazionale accederà ai quarti dove giocherà contro la vincente di Olanda-USA che si gioca alle 16.

Argentina-Australia, le probabili formazioni



Argentina (4-3-3): Dibu Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Acuna; De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister; Messi, Julian Alvarez, Papu Gomez. CT Scaloni. A disposizione in panchina: Armani, Rulli, Thiago Almada, Correa, Di Maria, Dybala, Foyth, Lautaro Martinez, Lisandro Martinez, Montiel, Palacios, Paredes, Pezzella, Guido Rodriguez, Tagliafico.

Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: Acuna.

Australia (4-4-2): Ryan; Degenek, Souttar, Rowles, Behich; Leckie, Irvine, Mooy, Goodwin; Duke, McGree. CT Arnold. A disposizione in panchina: Redmayne, Vukovic, Atkinson, Baccus, Cummings, Deng, Devlin, Hrustic, Karacic, King, Kuol, Mabil, MacLaren, Tilio, Wright. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: Duke, Irvine, Behich, Degenek.

Arbitro: Marciniak (Polonia). Guardalinee: Sokolnicki, Listkiewicz (Polonia). Quarto uomo: Escobar (Guatemala). VAR: Kwiatkowski (Polonia). Assistente VAR: Fritz (Germania).

Dove vedere Argentina-Australia Diretta Live TV



Per vedere Argentina-Australia in diretta tv in chiaro basterà collegarsi su Rai 1 (visibile anche in HD sul canale 501) al numero 1 del digitale terrestre. Fischio d’inizio alle ore 20:00 di oggi sabato 3 dicembre 2022. Telecronista Alberto Rimedio con commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

L’Argentina è stata eliminata negli ottavi di finale della Coppa del Mondo 2018, perdendo contro i futuri campioni della Francia. Non sono mai stati eliminati prima dei quarti di finale in Coppe del Mondo consecutive da quando gli ottavi di finale sono stati introdotti nel 1986, l’ultima uscita prima degli ottavi in ​​anni consecutivi nel 1958 e nel 1962 (eliminati nella fase a gironi entrambe le volte).

Dove vedere Argentina-Australia Streaming Gratis



Argentina-Australia Streaming gratis come detto su Rai Play (link www.raiplay.it): non ci sono alternative valide e soprattutto legali. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN. Sul sito del Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.