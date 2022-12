WhatsApp è una delle applicazioni in cui molti di noi condividono non solo adesivi e conversazioni, ma anche varie notizie personali e importanti. Tra pochi giorni finisce il 2022 ed è ora che tu attivi la ‘modalità Capodanno 2023‘ sul tuo cellulare. Oggi ti mostriamo come ottenerlo seguendo questi semplici passaggi.

Come attivare la ‘modalità Capodanno 2023’ in WhatsApp

Cambia l’icona in colore oro : la prima cosa che dovresti fare è scaricare Nova Launcher. Puoi farlo utilizzando questo link. Ora cerca su Google l’icona di WhatsApp color oro . Clicca quindi sul logo dell’app, vai su Modifica e poi su Applicazioni, Foto e scegli la foto che hai precedentemente scaricato. Definisci le sue dimensioni e il gioco è fatto.

: la prima cosa che dovresti fare è scaricare Nova Launcher. Puoi farlo utilizzando questo link. Ora cerca su Google . Clicca quindi sul logo dell’app, vai su Modifica e poi su Applicazioni, Foto e scegli la foto che hai precedentemente scaricato. Definisci le sue dimensioni e il gioco è fatto. Posiziona il tuo avatar su uno sfondo giallo : per poter posizionare il tuo avatar con uno sfondo giallo devi andare su Impostazioni, quindi su Foto del profilo e lì su Avatar. In quel momento, WhatsApp ti permetterà di posizionare uno sfondo sulla tua immagine, scegliere quello giallo e il gioco è fatto.

: per poter posizionare il tuo avatar con uno sfondo giallo devi andare su Impostazioni, quindi su Foto del profilo e lì su Avatar. In quel momento, WhatsApp ti permetterà di posizionare uno sfondo sulla tua immagine, scegliere quello giallo e il gioco è fatto. Sfondi color oro: per cambiare lo sfondo di WhatsApp vai su Impostazioni, poi su Chat e lì su Sfondi. A quel tempo, scegli il giallo o l’oro in tinta unita. Premi accetta e tutte le tue chat avranno quell’aspetto.

Come cambiare l’icona di WhatsApp in oro per il nuovo anno 2023

Il colore dorato o giallo, per alcune persone, significa fortuna. È per questo motivo che oggi ti insegneremo come cambiare l’icona di WhatsApp per il nuovo anno 2023. La prima cosa sarà scaricare il logo WhatsApp in oro tramite Google. Puoi sceglierne uno qualsiasi, ma deve essere in formato PNG e trasparente.

Successivamente dovrai scaricare Nova Launcher. Imposta il tema e il modo in cui desideri visualizzare lo schermo. Ora basta toccare l’icona di WhatsApp. Quindi vai su Modifica e fai clic sul logo dell’app Meta. Scegli App, Foto e seleziona l’immagine precedentemente scaricata. Premi ‘Fatto’ e poi completa la configurazione. A questo punto avrai già l’icona di WhatsApp in oro per Capodanno 2023.