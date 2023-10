Gli scienziati hanno recentemente terminato di mappare i due terzi settentrionali della Zealandia, concludendo la documentazione degli oltre 5 milioni di chilometri quadrati della massa terrestre sommersa. Si ritiene che questa enorme porzione di terra si sia separata dall’antico supercontinente Gondwana tra 79 e 83 milioni di anni fa. La Zealandia fu presentata come un ottavo continente terrestre molto promettente finché circa il 95% della sua massa sprofondò sotto l’oceano.

Quando il supercontinente Gondwana si disintegrò, il continente più piccolo, sottile e giovane del mondo emerse da solo, mentre le regioni del Gondwana che un tempo si trovavano direttamente a nord-ovest e sud-ovest divennero rispettivamente l’Australia e l’Antartide.

Ora i geologi, un team proveniente da Nuova Zelanda, Nuova Caledonia, Australia, Stati Uniti, Danimarca e Tasmania, hanno prodotto una mappa raffinata della massa terrestre sommersa conosciuta come Zealandia utilizzando dati sismici della regione circostante la Nuova Zelanda e campioni di rocce recuperati da il mare, poiché, sebbene oggi questo ottavo continente sia quasi interamente sommerso dal mare, la maggior parte del restante 6% è costituito dalla Nuova Zelanda. Il fatto che la Zealandia sia per lo più sott’acqua ha portato a incoerenze nel modo in cui è stata mappata la massa terrestre.

Come mai non abbiamo trovato questo continente prima?

Gli scienziati avevano predetto da tempo l’esistenza di questa ulteriore massa continentale meridionale, ma essa rimase scomparsa per 375 anni, in gran parte perché era quasi completamente sommersa da 1 a 2 km

d’acqua. Nel 2017, la scoperta di un continente precedentemente sconosciuto al largo delle coste della Nuova Zelanda ha fatto notizia in tutto il mondo. Il fatto che fosse praticamente completamente sommerso ne ha reso difficile l’identificazione, è chiaro. In superficie sono visibili solo i resti di una grande catena montuosa (le due isole della Nuova Zelanda) e alcuni picchi isolati, ora piccole isole oceaniche.

Gli esperti hanno prelevato campioni di roccia, alcuni antichi quanto i dinosauri, da siti di perforazione esplorativa e da diversi picchi esposti nel sud della Nuova Zelanda, come Chatham e le isole Antipodi. Datando le rocce e interpretando le anomalie magnetiche sono riusciti a mappare le principali unità geologiche. Un’analisi della sua composizione chimica ha rivelato somiglianze nei modelli con la geologia dell’Antartide occidentale, suggerendo una subduzione del bordo della Zealandia fino a un quarto di miliardo di anni fa, riferiscono gli scienziati sulla rivista Tectonics.

Una strana distesa di terra

La crosta della Zealandia ha uno spessore compreso tra 10 e 30 chilometri; è più sottile dei 30-45 chilometri degli altri continenti (una sottigliezza simile è evidente anche nell’Antartide occidentale).

“Basalti, arenarie e ciottoli sono stati analizzati e datati. Le arenarie provengono dal Cretaceo superiore (circa 95 milioni di anni) e contengono granito e ciottoli vulcanici del Cretaceo inferiore (da 130 a 110 milioni di anni). I basalti provengono dall’Eocene (circa 40 milioni di anni)”, scrivono gli autori. “La mappatura geologica da ricognizione terrestre e marina dell’intero continente di 5 milioni di chilometri quadrati della Zealandia è ora completa”.

I ciottoli di basalto, una tipica roccia associata al vulcanismo sottomarino, mostrano che la Zealandia fu gradualmente allagata circa 40 milioni di anni fa. L’intera regione è sprofondata di almeno un chilometro fino alla profondità attuale, forse in risposta alla diffusa attività tettonica lungo le zone di faglia che circondano il Pacifico. La nuova mappa geologica mostra non solo la posizione dell’asse dell’arco magmatico del continente Zealandia ma anche altre importanti caratteristiche geologiche che forniscono preziose informazioni sul passato della Terra.

È curioso come ancora oggi ci siano parti del nostro pianeta Terra che rimangono un mistero per gli esseri umani. Zealandia ci ha già svelato qualche segreto, ma ci vorrà ancora un po’ per conoscerli tutti.