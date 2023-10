Domenica 15 ottobre, in diverse città italiane tra cui Roma, Milano, Bologna, Torino e Cava de’ Tirreni (SA), frati e volontari di Operazione Pane si sono mobilitati per distribuire del pane fresco. L’iniziativa è stata organizzata dall’Antoniano e Fr. Cavalli ha sottolineato l’importanza di condividere il pane per combattere la povertà.

In occasione della Giornata mondiale del pane e della lotta alla povertà, che si è celebrata il 16 e 17 ottobre, cinque mense francescane di Operazione Pane hanno aperto le loro porte per distribuire del pane fresco nelle strade. Più di 60 frati e volontari hanno partecipato all’iniziativa, distribuendo oltre 3000 pagnotte.

Fr. Cavalli ha sottolineato che il pane rappresenta casa, amore e cura, e condividerlo con gli altri significa riconoscersi come parte di una sola famiglia. L’evento è stato reso possibile grazie al supporto del Piccolo Coro dell’Antoniano e del mondo di Zecchino d’Oro, che hanno contribuito alle attività delle mense garantendo un pasto a chi ne ha bisogno.

Inoltre, l’Associazione Panificatori di Bologna e provincia ha donato generosamente il pane fresco che è stato distribuito come gesto di solidarietà e condivisione. L’iniziativa rappresenta un’opportunità per sensibilizzare sull’importanza di aiutare chi è in difficoltà e far sentire il calore di una famiglia a chi è solo.