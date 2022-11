Francia-Australia Streaming Gratis Mondiali Calcio. Alle 20 italiane di oggi martedì 22 novembre 2022 prende il via il Mondiale di calcio 2022 della nazionale campione in carica, la Francia. L’incontro tra Francia e Australia, valido per il primo turno della fase a gironi del Gruppo D dei Mondiali di Qatar 2022, è in programma Al Janoub Stadium di Al Wakrah alle 20 (22 locali). Sarà visibile in diretta in esclusiva su Rai 1 in chiaro, e disponibile su Rai Play in streaming. Ecco dove vedere Francia-Australia Streaming Gratis e diretta tv.

Francia-Australia, le probabili formazioni



Il CT francese Didier Deschamps chiamato a difendere il titolo conquistato in Russia nel 2018.

Tanti assenti gli assenti tra cui spiccano Pogba e Benzema, ma ha sottolineato la forza del gruppo, pronto ad affrontare la manifestazione iridata. Le due formazioni scenderanno in campo conoscendo già il risultato del match tra Danimarca e Tunisia (in programma alle 14 italiane), le altre due squadre inserite nel Gruppo D.

Francia (4-3-3): Lloris; Pavard, Upamecano, Konaté, Lucas Hernandez; Rabiot, Tchouameni, Griezmann; Dembelé, Giroud, Mbappé. Ct: Deschamps. A disposizione in panchina: Mandanda, Areola, Varane, Disasi, Theo Hernandez, Koundé, Saliba, Fofana, Camavinga, Veretout, Guendouzi, Coman, Kolo Muani, Thuram.

Australia (4-2-3-1): Ryan; Atkinson, Rowles, Souttar, Behich; Irvine, Mooy; Leckie, Hrustic, Mabil; Maclaren. Ct: Arnold. A disposizione in panchina: Remayne, Vukovic, Karacic, Degenek, King, Wright, Deng, Baccus, Devlin, Duke, McGee, Cummings, Kuol, Goodwin.

Arbitro: Gomes (Sudafrica).

Dove vedere Francia-Australia Diretta Live TV



Per vedere Francia-Australia in diretta tv in chiaro basterà collegarsi su Rai 1 (visibile anche in HD sul canale 501) al numero 1 del digitale terrestre. Fischio d’inizio alle ore 20:00 di oggi martedì 22 novembre 2022. Telecronista Alberto Rimedio con commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

Dove vedere Francia-Australia Streaming Gratis



Francia-Australia Streaming gratis come detto su Rai Play (link www.raiplay.it): non ci sono alternative valide e soprattutto legali. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN. Sul sito del Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.