Inghilterra-Francia Streaming Gratis Mondiali Calcio. La partita Inghilterra-Francia, valida per i quarti di finale del Mondiale di calcio 2022, si gioca al Thumama Stadium di Doha alle ore 20:00 italiane di oggi sabato 10 dicembre 2022. Chi passa il turno affronterà in semifinale la vincente di Marocco-Portogallo che si gioca oggi alle 16 italiane.

La Francia è imbattuta nelle 13 partite in cui Kylian Mbappé ha giocato da titolare tra Mondiali ed Europei (10V, 3N), vincendo tutte le nove gare con lui dal primo minuto nella Coppa del Mondo. Il classe ‘98 ha preso parte a 12 gol in 13 presenze da titolare tra Mondiali ed Europei (9 reti e 3 assist).

Inghilterra-Francia, le probabili formazioni



Inghilterra (4-3-2-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Bellingham, Rice, Henderson; Saka, Foden; Kane.

CT Southgate. A disposizione in panchina: Grealish, Sterling, Rashford, Tripper, Pope, Phillips, Dier, Coady, Alexander-Arnold, Mount, Ramsdale, Wilson, Maddison, Gallagher. Indisponibili: White. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Francia (4-3-3): Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, T Hernandez; Tchouameni, Rabiot, Griezmann; Dembelé, Giroud, Mbappé. CT Deschamps. A disposizione in panchina: Areola, Mandanda, Saliba, Konaté, Disasi, Pavard, Veretout, Camavinga, Guendouzi, Y Fofana, Coman, Kolo Muani, Thuram. Indisponibili: L Hernandez. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Sampaio (Brasile). Guardalinee: Boschilla e Pires. 4° Uomo: Mohammed. VAR: Gallo. Assistente VAR: Martinez Munuera.

Dove vedere Inghilterra-Francia Diretta Live TV



Per vedere Inghilterra-Francia in diretta tv in chiaro basterà collegarsi su Rai 1 (visibile anche in HD sul canale 501) al numero 1 del digitale terrestre. Fischio d’inizio alle ore 20:00 di oggi sabato 10 dicembre 2022. Telecronista Stefano Bizzotto con commento tecnico di Daniele Adani.

Harry Kane ha segnato 52 gol con l’Inghilterra, solo uno in meno rispetto al record assoluto di Wayne Rooney con i Tre Leoni (53). Di quelle 52 marcature, 11 sono state realizzate tra Mondiali (7) ed Europei (4), record per i Tre Leoni, davanti a Gary Lineker (10, tutte ai Mondiali).

Dove vedere Inghilterra-Francia Streaming Gratis



Inghilterra-Francia Streaming gratis come detto su Rai Play (link www.raiplay.it): non ci sono alternative valide e soprattutto legali. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN. Sul sito del Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Olivier Giroud ha realizzato tre gol con la Francia ai Mondiali 2022, solo Kylian Mbappé ha fatto meglio in questo torneo per Les Bleus (cinque). L’unico giocatore con almeno 36 anni a segnare più di tre reti in una singola della Coppa del Mondo è stato Roger Milla, con il Camerun nel 1990 (quattro gol all’età di 38 anni).