Inghilterra-USA Streaming Gratis Mondiali Calcio. Alle 20 italiane di oggi venerdì 25 novembre 2022 si gioca Inghilterra-USA per il secondo turno della fase a gironi del Gruppo B del Mondiale di calcio 2022 : scenario della sfida lo Stadio Al Bayt di Al Khor. L’incontro Inghilterra-USA sarà visibile in diretta tv in esclusiva su Rai 1 in chiaro, e disponibile su Rai Play in streaming gratis.

Inghilterra-USA, le probabili formazioni



Si tratta del terzo confronto ufficiale in Coppa del Mondo tra Inghilterra e Stati Uniti. Il primo risale al 1950 con la vittoria degli americani per 1-0.

Nel 2010 la sfida terminò in pareggio 1-1. Nel 2018 si conta anche una gara amichevole terminata 3-0 per l’Inghilterra.

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Trippier, Stones, Maguire, Shaw; Bellingham, Rice; Saka, Foden, Sterling; Kane. A disposizione in panchina: Pope, Ramsdale, Dier, Walker, White, Coady, Alexander-Arnold, Henderson, Mount, Phillips, Rashford, Grealish, Gallagher, Wilson. CT Southgate.

Stati Uniti (4-3-3): Turner; Dest, Zimmermann, Ream, Robinson; McKennie, Adams, Musah; Aaronson, Weah, Pulisic. A disposizione in panchina: Long, Yedlin, Roland, De la Torre, Johnson, Wright, Acosta, Scally, Sargent, Horvath, Reyna, Carter-Vickers, Moore, Morris, Ferreira. CT Berhalter.

Arbitro: Valenzuela (Venezuela).

Dove vedere Inghilterra-USA Diretta Live TV



Per vedere Inghilterra-USA in diretta tv in chiaro basterà collegarsi su Rai 1 (visibile anche in HD sul canale 501) al numero 1 del digitale terrestre. Fischio d’inizio alle ore 20:00 di oggi venerdì 25 novembre 2022. Telecronista Alberto Rimedio con commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

Dove vedere Inghilterra-USA Streaming Gratis



Inghilterra-USA Streaming gratis come detto su Rai Play (link www.raiplay.it): non ci sono alternative valide e soprattutto legali. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN. Sul sito del Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.