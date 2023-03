Alle 20:45 italiane di oggi giovedì 23 marzo 2023 si potrà vedere Italia-Inghilterra streaming live e diretta tv sul digitale. Italia e Inghilterra si affronteranno allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli per dare avvio alla fase di qualificazione degli Europei di Calcio di Germania 2024. La Nazionale di calcio del tecnico Mancini esordisce da Campione d’Europa nel Gruppo C proprio contro gli inglesi battuti nell’ultima finale degli Europei 2020/2021 di Wembley. Dopo l’episodio della settimana scorsa che ha coinvolto i tifosi tedeschi dell’Eintracht Francoforte durante gli ottavi di finale della Champions League, la tensione è palpabile a Napoli in vista dell’arrivo dei sostenitori inglesi.

L’ultima volta che le due squadre si sono affrontate è stata il 23 settembre 2022 al Meazza, in Nations League, con la vittoria degli azzurri grazie alla rete di Giacomo Raspadori. La Nazionale guidata da Roberto Mancini deve difendere il titolo europeo conquistato nel 2021, quando ha sconfitto i Tre Leoni ai calci di rigore in finale a Wembley, ottenendo la seconda vittoria nella competizione a 53 anni di distanza dalla prima.

L’Italia ha vinto tutte le ultime 14 partite di qualificazione agli Europei, con un punteggio totale di 44-6 (con una media di 3,1 gol all’incontro): un record di successi consecutivi degli azzurri in questa fase della competizione.

Le probabili formazioni di Italia-Inghilterra

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Toloi, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Retegui, Pellegrini. CT Roberto Mancini. A disposizione in panchina: Meret, Falcone, Darmian, Romagnoli, Scalvini, Emerson, Cristante, Tonali, Gnonto, Scamacca, Pafundi, Politano.

Inghilterra (4-3-3): Pickford; Walker, Maguire, Stones, Shaw; Rice, Bellingham, Henderson; Saka, Kane, Foden. CT Gareth Southgate. A disposizione in panchina: Ramsdale, Forster, Chilwell, James, Trippier, Guehi, Dier, Gallagher, Phillips, Grealish, Toney, Maddison.

Arbitro: Srdjan Jovanovic (Serbia). Guardalinee: Stojkovic-Mihajlovic (Serbia). IV Uomo: Simovic (Serbia). VAR: Kwiatkowski (Polonia). Assistente VAR: Lasyk (Polonia).

Dove vedere Italia-Inghilterra in TV e Streaming Gratis Live



E’ possibile vedere in diretta Italia-Inghilterra tv in chiaro su Rai 1 (visibile anche in HD sul canale 501) e in streaming gratis online per tutti su Rai Play (link www.raiplay.it).