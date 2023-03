Quella che per te può sembrare un’abitudine innocua, come rintanarti nel letto e usare il telefono, può influire negativamente sulla tua salute generale. Scrollare i social ti tiene sveglio, stimola il cervello e ritarda il sonno REM, a volte anche di ore rispetto all’orario in cui dovresti dormire.

Ma questo non è il solo problema: ce ne sono molte altre. Se anche voi avete questa cattiva abitudine, leggete fino in fondo.

Ragioni per cui lo smartphone interferisce con il sonno

Sono tante le ragioni per cui usare lo smartphone prima di dormire fa male. Una delle più importanti è che mantiene la mente impegnata. Quando è il momento di addormentarsi è necessario che il cervello non riceva più informazioni o stimoli. Controllare lo smartphone, invece, dona all’organo del pensiero una mole esorbitante d’impulsi al secondo e, anche dopo che posi il cellulare sul comodino, la mente continua a pensare.

Un’altra causa riguarda la luce del display. La luce blu del telefono è un colore artificiale che imita la luce del giorno e questo esattamente l’opposto di ciò di cui hai bisogno per addormentarti. Per essere più precisi, l’esposizione alla luce blu può influenzare il tuo orologio biologico interno e alterare il ritmo circadiano. Questo ritmo è in sintonia con la luce e l’oscurità. È per questo che, in condizioni normali, ti senti più stanco di notte quando il sole inizia a tramontare e perché ti senti più energico al mattino quando c’è luce.

La scienza ha trovato una correlazione tra l’esposizione alla luce blu e un abbassamento dei livelli di melatonina, l’ormone responsabile del controllo del ciclo sonno-veglia.

Come risolvere il problema

Se hai difficoltà a dormire e hai la cattiva abitudine di usare lo smartphone prima di addormentarti, la sola cosa che puoi fare è obbligarti a non usarlo a partire da un’ora prima di andare a letto. Prima di coricarti, spegni il cellulare.

Al contrario di quanto potresti pensare, leggere, ascoltare musica e guardare la tv non sono buone alternative, perché entrambe stimolano il cervello e la luce blu della tv funziona come quella degli smartphone. Se hai difficoltà ad addormentarti puoi farti una tisana di camomilla e melassa per rilassarti e favorire il sonno.

Anche ridurre l’uso di dispositivi con display quando sei sveglio è importante, ma è anche vero che non sempre questo è possibile, soprattutto se lavori molto utilizzando questi strumenti. In questo caso quello che puoi fare è usare occhiali che abbiano delle lenti con filtro della luce blu e acquistare dei dispositivi che integrino dei sistemi di protezione della vista.

Qual è il miglior smartphone per proteggere la vista e il sonno del momento?

Se stai cercando un nuovo smartphone e vorresti che questo influisca il meno possibile sul tuo ciclo di sonno, allora dovresti acquistare il nuovo Honor Magic VS. Questo modello, infatti, ha diverse funzionalità molto interessanti proprio per quanto riguarda il sonno.

La prima è la tecnologia di messa a fuoco dello schermo di nuova generazione che riduce l’affaticamento visivo prima di dormire. La funzione di variazione della temperatura del colore dello schermo, che muta in base alla secrezione di melatonina nel corpo, potrebbe aiutare a migliorare la qualità del sonno. Infine, la tecnologia “Dynamic Dimming Screen”, che simula il cambiamento dinamico della luce naturale, aiuta a ridurre l’affaticamento degli occhi e favorisce la circolazione sanguigna, quindi migliora la qualità del sonno.

Ultimi consigli

L’HONOR cellulare pieghevole 5g Magic VS è un ottimo smartphone, migliore di tantissimi altri soprattutto per quanto riguarda le caratteristiche appena elencate. È importante ricordare, però, che l’utilizzo dello smartphone prima di dormire, anche se ha le straordinarie caratteristiche appena descritte, potrebbe comunque interferire con il sonno. Pertanto, è consigliabile limitarne l’uso prima di dormire e migliorare le proprie abitudini.