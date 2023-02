Dovresti sapere che i tuoi occhi si esauriranno a causa dell’eccessivo utilizzo del tuo smartphone e devi fare tutto il necessario per proteggerli. Questo tipo di utilizzo può essere volontario o dovuto al lavoro abituale che svolgi. Indipendentemente dal motivo che hai, devi comunque creare nella tua mente la consapevolezza che i tuoi occhi devono essere protetti mentre usi il tuo smartphone. Se possiedi un Honor x7a 5g con certificazioni per la protezione degli occhi, puoi facilmente offrire ai tuoi occhi un’esperienza sicura. Dai un’occhiata a questi suggerimenti su come proteggere gli occhi quando usi il telefono.

Quali sono i modi per proteggere gli occhi quando si utilizza uno smartphone

Utilizzare uno smartphone con modalità di protezione degli occhi

La prima cosa che puoi fare per proteggere i tuoi occhi è ottenere uno smartphone che offra questo tipo di funzionalità di sicurezza per te. L’honor x7a 5g ha più modalità di protezione degli occhi che puoi utilizzare in qualsiasi momento. È certificato TÜV Rheinland , il che significa che ha la certificazione della luce blu. Fornisce anche una modalità e-book e una modalità oscura in modo da non farti male agli occhi anche se guardi lo schermo per molto tempo.

HONOR X7a non è solo buono per gli occhi, ma è anche un dispositivo molto capace.

Ha una durata della batteria molto lunga. La sua capacità è di 5.330 mAh. È anche un dispositivo molto resistente. Il telefono è stato sottoposto a numerosi test per determinarne la rigidità se utilizzato quotidianamente.

Devi riposare gli occhi

Anche se non hai davvero scelta quando si tratta di fissare il telefono per lunghi periodi di tempo, puoi comunque fare una pausa in più periodi della giornata. Non dovresti guardare lo schermo del tuo telefono per 24 ore. Devi programmare delle pause durante la giornata in modo da poter fare altre cose oltre a guardare il tuo dispositivo.

Devi sbattere le palpebre molte volte in modo che i tuoi occhi non si secchino. Puoi anche fissare il muro o qualsiasi parte della casa o dell’ufficio in modo da poterti prendere una pausa dall’esposizione dello schermo.

Dovresti regolare la luminosità

Il tuo telefono non dovrebbe essere sempre alla massima luminosità ogni volta che lo usi. È possibile impostare la luminosità automaticamente in modo che si regoli di conseguenza in base all’ambiente in cui ci si trova. Tuttavia, può essere ancora difficile per le persone valutare la luminosità effettiva di cui hanno bisogno. Questo è il motivo per cui la regolazione automatica porterà meraviglie ai tuoi occhi.

Se la luminosità del tuo telefono non è ancora adatta ai tuoi occhi, puoi controllarla manualmente e impostarla in base alla tua misurazione preferita. Puoi provare ad uscire e vedere come la luminosità può influenzare i tuoi occhi.

Regola la dimensione del carattere

Non devi strizzare gli occhi ogni volta che leggi una parola sul tuo smartphone. Avere la giusta dimensione del carattere può dare sollievo ai tuoi occhi. Ora puoi leggere diversi contenuti web, e-book o fumetti regolando la dimensione del carattere del dispositivo.

Conclusione

Quando usi il tuo smartphone, passerai ore a guardarlo. Questo può causare affaticamento agli occhi se non si presta attenzione. Devi essere consapevole che l’uso prolungato del tuo smartphone può causare danni agli occhi. È positivo che aziende come HONOR producano telefoni come Honor x7a 5g con diverse modalità di protezione degli occhi per proteggerti da possibili danni agli occhi. Assicurati di essere consapevole dell’utilizzo del tuo smartphone e di prenderti cura dei tuoi occhi mentre svolgi le tue attività quotidiane sul tuo dispositivo mobile.