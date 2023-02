Forse sei una di quelle persone che cerca sempre i modelli di smartphone più costosi, moderni e prestazionali… Oppure preferisci i dispositivi che ti fanno risparmiare di più, ma senza scendere a compromessi sulle prestazioni.

Se rientri in quest’ultimo caso, allora è il tuo giorno! Sto per mostrarti come gli smartphone economici possono avere più vantaggi di quelli costosi e ti darò anche un buon consiglio d’acquisto, nel caso tu voglia acquistare un nuovo cellulare senza dare fondo ai tuoi risparmi. Parlo del nuovo Honor x7a, ma…

Andiamo con ordine!

In cosa gli smartphone economici sono più vantaggiosi dei top di gamma?

Gli smartphone economici presentano numerosi vantaggi rispetto ai modelli più costosi. Tra i principali possiamo segnalare:

Prezzo. Non devi più spendere un capitale per avere uno smartphone buono; oggi anche i modelli economici hanno caratteristiche eccezionali: molta memoria, una batteria che dura molto, ottima risoluzione… Molti modelli non hanno nulla da invidiare ai top di gamma di un paio di anni fa.

Buone prestazioni: molti smartphone economici hanno funzioni adatte a navigare sul web, inviare messaggi, fare chiamate e utilizzare app anche avanzate. Sono veloci e multitasking, perfettamente in grado di soddisfare ogni esigenza.

Gli smartphone economici possono ricevere gli stessi aggiornamenti del software e delle funzionalità dei modelli più costosi. Le differenze maggiori tra la fascia alta e quella bassa, infatti, non è tanto nelle prestazioni, quanto nei materiali e nelle prestazioni della fotocamera.

Le batterie degli smartphone economici durano di più perché impiegano processori un po’ meno potenti.

A proposito di durata, l’Honor x7a vi stupirà: con una batteria da 5330 mAh, può arrivare a durare anche oltre le 40 ore, relativamente all’uso che ne fai.

Quali categorie di persone preferiscono gli smartphone economici?

Gli smartphone economici vengono preferiti da vari tipi di utenti e le motivazioni non sempre sono solo economiche.

– Le persone che preferiscono dispositivi pratici, sufficienti per le loro esigenze, raramente sono disposte a spendere oltre a un certo budget, se con molto meno possono ottenere uno smartphone che le soddisfi.

– I consumatori diventano sempre più consapevoli del fatto che gli smartphone rischiano di risucchiare tutto il tempo libero e, perciò, si impongono di farne meno uso possibile. Queste persone di solito preferiscono i dispositivi economici a quelli costosi.

– Le persone che non hanno bisogno di caratteristiche avanzate come la fotocamera di alta qualità o una potenza di elaborazione eccessiva possono preferire smartphone economici.

– Chi prende spesso i mezzi pubblici o si sposta in aree frequentate, potrebbe preferire smartphone economici per limitare i danni in caso di furto.

Conviene comprare uno smartphone che costa meno di 300 euro?

Ci sono molti smartphone in commercio che costano meno di 300 euro ma che sono in grado di soddisfare le aspettative più alte. In generale, sono smartphone che, nonostante il prezzo basso, sono adatti all’uso quotidiano e alle attività più comuni (foto, social, internet, messaggi, video ecc). Certo, potrebbero avere delle limitazioni rispetto ai modelli più costosi in termini di design, fotocamera o velocità ma, in genere, sono in grado di soddisfare la maggior parte degli utenti. Non è affatto una cattiva idea prenderli in considerazione se dovete acquistare un nuovo modello.

Il nostro consiglio d’acquisto: l’Honor x7a

Abbiamo ragione di affermare che per l’honor x7a scheda tecnica e costo sembrano quasi in contraddizione. Con 128 GB di memoria espandibile fino a 1T grazie allo slot SD, una batteria da 5330 mAh, la definizione dello schermo e la qualità della fotocamera, sembra di avere a che fare con uno smartphone che costa almeno il doppio del prezzo reale. Invece l’Honor x7a è davvero così conveniente e avanzato, ecco perché lo riteniamo il miglior smartphone economico nuovissimo ora disponibile. Approfittate delle offerte di Honor per portarvelo in tasca e sfruttare subito i suoi numerosi svantaggi.