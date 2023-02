LUCI NEL CIELO – Gli utenti di Internet hanno segnalato l’avvistamento di sfere luminose nel cielo della Cina lunedì notte. Lo strano fenomeno si sarebbe verificato nell’Heilongjiang, provincia al confine con la Russia. Le immagini diffuse sui social mostrano una serie di sfere che bruciano e poi si spengono. Finora, le autorità non si sono pronunciate sull’incidente o sulla sua origine.

Gli avvistamenti UFO arrivano tra segnalazioni di oggetti non identificati, rilevati nei giorni scorsi sia in Cina che negli Stati Uniti e in Canada. Domenica scorsa, Pechino ha riferito dell’apparizione di un oggetto sopra le acque vicino alla città costiera di Rizhao e ha detto che si stava preparando ad abbatterlo.

Nel frattempo, tre oggetti volanti sono stati abbattuti nello spazio statunitense e canadese: uno sopra l’Alaska; un altro è stato neutralizzato sul territorio dello Yukon nel Canada nordoccidentale; e

l’ultimo sul Lago Huron, situato al confine tra i due paesi. La sua origine è ancora