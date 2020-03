Ulteriore giro di vite provocato dalla grave accelerazione nel Paese del contagio dacoronavirus Covid-19. Esteso a tutte le regioni italiane le misure varate nella notte tra sabato e domenica per Lombardia e altre 14 province. Il provvedimento prevede il divieto di spostamento se non «per comprovati motivi di lavoro» o «gravi esigenze familiari o sanitarie».

Le cifre sono impietose. Nelle ultime 24 ore in Italia sono morte per ben 97 persone e altre 1797 sono rimaste contagiate.

Tutto questo ha portato il computo totale degli infetti a 9172, mentre le vittime totali del Covid-19 sono salite a 463.

«I numeri – ha precisato Conte – ci dicono che stiamo avendo una crescita importante. Per questo motivo le nostre abitudini vanno cambiate ora. Per il bene del Paese». Il premier precisa poi che non c’è più tempo da perdere: «Lo dobbiamo fare subito. Questo sarà possibile solo se tutti collaboreremo». Le nuove misure forti e stringenti – continua Conte – possono essere riassunte con «Io resto a casa». «Non ci saranno più due zone. Tutta l’Italia sarà zona protetta».