Tre corpi trovati il 13 luglio in un campo nel contea di Gunnison, Colorado (USA), sono stati identificati come una famiglia che viveva “fuori dal sistema”, ha affermato martedì il medico legale della contea, Michael Barnes, citato dal New York Times.

Secondo Barnes, i corpi erano in stato di decomposizione e appartenevano a Rebecca Vance, di 42 anni, sua sorella Christine Vance, di 41 anni, e suo figlio di 14 anni. Negli ultimi anni, le sorelle Vance erano state “sconfortate dallo stato del mondo” e avevano deciso di vivere in modo permanente vicino a un campo locale.

Secondo il medico legale, le sorelle e l’adolescente sono probabilmente morti a causa dell’inverno rigido perché facevano i loro bisogni vicino alla loro tenda.

Un’altra possibile causa della loro morte potrebbe essere stata la malnutrizione . Barnes ha sottolineato che gli unici alimenti trovati nel rifugio sono stati un singolo pacchetto di ramen e che i corpi erano demacrati. Ha aggiunto che i corpi non sono stati immediatamente identificati a causa del loro avanzato stato di decomposizione.

Nel frattempo, Trevala Jara, sorellastra di Rebecca Vance, ha detto che la donna aveva pensato di vivere in un luogo remoto, lontano dalla civiltà e dalle notizie, in particolare sulla politica e sulla pandemia di covid-19. “Credeva di proteggere suo figlio e nostra sorella Christine perché non voleva che si coinvolgessero in ciò che accade nel mondo, secondo lei”, ha spiegato Jara.

Inoltre, ha detto che inizialmente Christine non voleva andare con sua sorella, ma questa l’ha convinta a cambiare idea “perché pensava che se [Christine] fosse stata con loro, avrebbero avuto una migliore possibilità di sopravvivere”. Ha aggiunto che lei e suo marito hanno cercato di dissuadere le sorelle Vance, ma senza successo.