AVVISTAMENTI UFO – Argentina, terra di OVNI? Di certo almeno numericamente, negli ultimi trent’anni i misteri legati alla presenza di presunti dischi volanti è divenuta una costante. Gli avvistamenti UFO di Salta, in Argentina, sono stati oggetto di testimonianze e di qualche misteriosa foto con una certa frequenza. In particolare sulla “Ruta Nacional 51”, un’arteria stradale che è stata ribattezzata dai ricercatori locali come la “strada degli OVNI”.

Si ripropone così l’Argentina come un paese ad alta intensità di avvistamenti UFO, rendendolo uno dei paesi capofila nella ricerca.

Il paese sudamericano resta al centro dell’attenzione internazionale nell’ambito degli “” anche per loche i mass media tradizionali offrono al fenomeno. Soprattutto conferma come, in determinate zone, una certa tipologia d’tenda a ripetersi con ciclicità. Spesso in località ad alta frequenza, su questo aspetto fioriscono numerose scuole di pensiero.