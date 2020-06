Parma Inter streaming e diretta tv. Si gioca oggi domenica 28 giugno 2020 alle ore 21:45 per la 28a giornata di Serie A. Qui di seguito tutte le informazioni su come e dove vedere in tv e in diretta streaming Parma Inter.

L’Inter (occupa la terza posizione in classifica con 58 punti) è uscita sconfitta nelle ultime due trasferte di Serie A, contro Lazio e Juventus: i nerazzurri non perdono tre gare esterne di fila in campionato da maggio 2017. Il Parma (7° con 39 punti) non ha vinto nessuna delle ultime nove partite di Serie A contro squadre lombarde (3N, 6P): l’ultimo successo risale al settembre 2018, 1-0 proprio contro l’Inter. Arbitra il signor Maresca.

Dove vedere Parma Inter streaming e diretta tv al posto di Rojadirecta.

Parma Inter in diretta tv con i canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite e 255 Satellite).

Partita e post partita visibile sul sito internet di SkyGo tra i servizi di streaming gratuito per gli abbonati per la visione su pc, smartphone e tablet. Nei rispettivi account ufficiali delle squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Parma Inter.

Parma (4-3-3): Sepe; Laurini, Dermaku, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Barillà; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. Allenatore D’Aversa. Squalificati: Iacoponi. Indisponibili: Grassi, Inglese, Siligardi.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Godin; Candreva, Barella, Gagliardini, Biraghi; Eriksen; Lautaro, Lukaku. Allenatore Conte. Squalificati: Skriniar. Indisponibili: Brozovic, Sensi, Vecino.