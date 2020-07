Sassuolo Milan diretta video streaming. Si gioca oggi martedì 21 luglio 2020 alle ore 21:45 per la 35a giornata di Serie A. Subito le formazioni. Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Peluso, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. Milan (4-2-3-1): G Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Bonaventura, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Di seguito dove vedere la partita in diretta Sassuolo Milan streaming e tv.

Come vedere Sassuolo Milan in diretta tv.

Diretta Sassuolo Milan con i canali digitali di Sky Sport Serie A (canali 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e su Sky Sport

Dove vedere Sassuolo Milan Streaming al posto di Rojadirecta.



(canale 251 del satellite). La partita non viene trasmessa in chiaro e Rojadirecta è illegale.

Sassuolo Milan streaming gratis per tutti gli abbonati con Sky Go, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.