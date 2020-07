Napoli Milan streaming gratis link. Si gioca questa sera con inizio alle 21:45 Napoli Milan valida per la 32esima giornata di Serie A. Il Napoli ha affrontato il Milan 143 volte in Serie A: 42 successi, 47 pareggi e 54 sconfitte per i partenopei. Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso affronterà per la prima volta il Milan da allenatore in Serie A: sulla panchina rossonera ha collezionato 62 gare nel massimo campionato, vincendone esattamente il 50% (31V, 19N, 12P). Andiamo a scoprire dove vedere la partita in diretta Napoli Milan streaming e tv.

Come vedere Napoli Milan in diretta tv.

Diretta Napoli Milan sui canali di Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 e 255 del satellite).

Dove vedere Napoli Milan Streaming al posto di Rojadirecta.



La partita non viene trasmessa in chiaro.

Napoli Milan streaming gratis per tutti gli abbonati con SkyGo, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Napoli Milan Formazioni.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. Allenatore Gattuso. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Llorente.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore Pioli. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Castillejo, Duarte, Musacchio.