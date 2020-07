Parma Napoli streaming gratis link. Parma e Napoli daranno vita alle 19:30 di oggi mercoledì 22 luglio 2020 alla sfida per il 35esimo turno di Serie A. Vittoria in extremis per i ragazzi di Gennaro Gattuso, che domenica scorsa hanno regolato 2-1 l’Udinese con un gol in pieno recupero, rimanendo così attaccati al Milan a quota 56 punti, 2 in meno rispetto alla Roma. Sono 35 i precedenti tra Parma e Napoli nel massimo campionato: per i crociati 13 vittorie, sette pareggi e 15 sconfitte. Bilancio in equilibrio nelle ultime sette sfide di Serie A tra Parma e Napoli, con tre successi per parte e un pareggio.

Come vedere Parma Napoli in diretta tv.

Diretta Parma Napoli con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Dove vedere Parma Napoli Streaming al posto di Rojadirecta.



Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La partita non viene trasmessa in chiaro. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Parma Napoli streaming gratis per tutti gli abbonati con DAZN, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento.

Diretta Parma Napoli Live: le probabili formazioni.

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Pezzella; Grassi, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Inglese, Gervinho. All. D’Aversa. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Cornelius, Scozzarella, Kucka, Bruno Alves, Gagliolo.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Lozano, Insigne. All. Gattuso. Squalificati: Milik. Indisponibili: Mertens, Younes.