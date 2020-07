Napoli Sassuolo streaming gratis link. Napoli Sassuolo daranno vita alle ore 21:45 di oggi sabato 25 luglio 2020 alla sfida per il 36° turno di Serie A. Per il match contro i neroverdi il Napoli dovrebbe schierare Arek Milik in attacco, al centro del tridente completato da Callejon e da Lorenzo Insigne. A centrocampo verso una maglia Lobotka, con Fabian Ruiz e Zielinski interni. Difesa a quattro con Di Lorenzo e Hysaj sugli esterni, mentre Manolas fa da spalla a Koulibaly. In porta ancora Meret, con Ospina che non ha ancora recuperato al meglio dai problemi muscolari.

Come vedere Napoli Sassuolo in diretta tv.

Diretta Napoli Sassuolo con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Dove vedere Napoli Sassuolo Streaming al posto di Rojadirecta.



La partita non viene trasmessa in chiaro. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Napoli Sassuolo streaming gratis per tutti gli abbonati con DAZN, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento.

Diretta Napoli Sassuolo Live: le probabili formazioni.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. Allenatore Gattuso. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Ospina, Llorente.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Haraslin; Caputo. Allenatore De Zerbi. Squalificati: Bourabia. Indisponibili: Boga, Chiriches, Defrel, Obiang, Romagna.