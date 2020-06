Inter Sassuolo diretta video streaming link. Si gioca alle 19:30 di oggi mercoledì 24 giugno 2020 per la 27a giornata di Serie A.

Dalla prima stagione del Sassuolo in Serie A (2013/14), l’Inter ha perso il 54% (7/13) delle sfide contro i neroverdi in campionato, solo contro la Juventus ha una percentuale più alta (57%). Solo nella stagione 2013/14 l’Inter ha vinto la gara di ritorno di Serie A contro il Sassuolo (1-0 grazie alla rete di Walter Samuel). Dda allora quattro successi neroverdi seguiti da un pareggio a reti bianche nella scorsa stagione.

Inter Sassuolo Streaming Gratis, dove vederla invece di Rojadirecta.

Diretta Inter Sassuolo con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Video streaming gratis per tutti gli abbonati con DAZN. La partita non viene trasmessa in chiaro.

Inter Sassuolo Formazioni.

Di seguito i possibili schieramenti iniziali:

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Moses, Barella, Gagliardini, Young; Eriksen; Lautaro, Lukaku. Allenatore Conte. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Brozovic, Sensi, Vecino.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, G. Ferrari, Chiriches, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Traore, Boga; Caputo. Allenatore De Zerbi. Squalificati: Marlon. Indisponibili: Romagna, Toljan.