Milan Torino streaming gratis e diretta tv. Il Milan ospita il Torino nel posticipo del lunedì che chiude la 24esima giornata di Serie A. La pesante rimonta subita nel derby contro l’Inter e l’amaro pareggio subito nel finale della sfida di Coppa Italia, obbligano i rossoneri a fare oggi risultato davanti al pubblico di San Siro nel Monday Night di Serie A contro il Torino. La formazione granata è in piena crisi e arriva da quattro sconfitte consecutive. Di seguito tutte le informazioni su come e dove vedere Milan Torino live streaming e diretta tv.

Ultime notizie formazioni Milan Torino.

Milan (4-4-1-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Bennacer, Kessie, Rebic; Calhanoglu; Ibrahimovic. All. Pioli. Indisponibili: nessuno. Squalificati: Conti.

Torino (3-4-3): Sirigu; Bremer, Nkoulou, Lyanco; Aina, Rincon, Lukic, Ansaldi; Verdi, Belotti, Berenguer.

Dove vedere Diretta Milan Torino streaming gratis link al posto di Rojadirecta.

All. Longo. Indisponibili: De Silvestri, Baselli, Zaza, Edera. Squalificati: Izzo.

Milan Torino in diretta tv su Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Collegamenti pre-partita una mezz’ora prima dell’inizio, per le ultime notizie dal campo e dagli spogliatoi. Radiocronaca su Radio Rai 1.

Milan Torino streaming gratis su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. Il match non viene trasmesso in chiaro, nemmeno su TV8 o Sky Go.