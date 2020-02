Oggi in Champions League si giocano le prime partie di andata degli ottavi di finale: Borussia Dortmund-PSG e Atletico Madrid-Liverpool.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Liverpool

Atlético Madrid (4-4-2): Oblak; Arias, Savić, Felipe, Renan Lodi; Saúl Ñíguez, Teye Partey, Koke, Vitolo; Correa, Morata. Allenatore Diego Simeone.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, J.Gomez, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané. Allenatore Jürgen Klopp.

Arbitro: Szymon Marciniak (Polonia).

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-PSG

Borussia Dortmund (3-4-2-1): Bürki; Piszczek, Hummels, Akanji; Hakimi, Emre Can, Witsel, R Guerreiro; Sancho, T Hazard; Haaland. Allenatore Lucien Favre.

Paris SG (4-4-2): Keylor Navas; Meunier, Thiago Silva, Marquinhos, Bernat; Á Di María, Verratti, Gueye, Neymar; Mbappé, Mauro Icardi.

Allenatore Thomas Tuchel.

Arbitro: Antonio Mateu Lahoz (Spagna).

Dove vedere Atletico Madrid-Liverpool streaming gratis link al posto di Rojadirecta.

La partita Atletico Madrid-Liverpool sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite) e in chiaro su Canale 5. Sarà visibile in live streaming tramite la piattaforma Sky Go riservata agli abbonati Sky con pc, smartphone e tablet. A pagamento per tutti con la piattaforma Now TV. Fischio d’inizio alle ore 21:00 italiane.

Dove vedere Borussia Dortmund-PSG streaming gratis link al posto di Rojadirecta.

La partita Borussia Dortmund-PSG sarà trasmessa in esclusiva in diretta tv su su Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 253 Satellite). Sarà visibile in live streaming tramite la piattaforma Sky Go riservata agli abbonati Sky con pc, smartphone e tablet. A pagamento per tutti con la piattaforma Now TV. Fischio d’inizio alle ore 21:00 italiane.

Tutte le sfide con gol e highlights da tutti i campi, saranno visibili subito dopo il termine delle gare su Sky.