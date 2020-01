Milan Torino Diretta Streaming. Terzo quarto di finale della Coppa Italia: chi vince affronterà in semifinale la Juventus. Milan Torino avrà il calcio d’inizio a San Siro alle ore 20:45 con una novità rilevante nell’attacco rossonero: Krzysztof Piatek! Il polaco infatti giocherà dal primo minuto in quello che è diventato il suo giardino di casa, alla luce delle ultime tre panchine consecutive in campionato.

Milan Torino Coppa Italia Streaming Gratis su Rai Play.

Diretta tv in chiaro su Rai Uno alle ore 20:45 di oggi martedì 28 gennaio 2020.

Le probabili formazioni di Milan Torino:

per tutti con Rai Play. Tra le possibili alternative citiamo il raccoglitore di web links gratuiti Rojadirecta che però in Italia è oscurato.

Milan (4-4-2): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Krunic, Bennacer, Bonaventura; Rebic, Piatek. Allenatore Pioli.

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Lukic, Aina; Berenguer, Verdi; Belotti. Allenatore Mazzarri.

Arbitro: Pasqua di Tivoli (Valeriani-Colarossi).