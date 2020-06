Napoli Spal streaming e diretta tv. Si gioca oggi domenica 28 giugno 2020 alle ore 19:30 per la 28a giornata di Serie A. Qui di seguito tutte le informazioni su come e dove vedere in tv e in diretta streaming Napoli Spal.

Il Napoli ha vinto due delle ultime tre partite casalinghe in Serie A (1P), tanti successi interni quanti quelli ottenuti nelle precedenti nove (2N, 5P). La SPAL ha vinto tre delle ultime sei trasferte di Serie A (3P), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 16 gare esterne (2N, 11P). Sette delle nove reti della SPAL in trasferta in questa Serie A sono arrivate nel secondo tempo e comunque tutte e nove dopo il 40° minuto di gioco. Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso conta tre partite e tre successi da allenatore contro la SPAL in Serie A.

Dove vedere Napoli Spal streaming e diretta tv al posto di Rojadirecta.

Napoli Spal in diretta tv con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite, 485 Digitale Terrestre).

Partita e post partita visibile sul sito internet di SkyGo tra i servizi di streaming gratuito per gli abbonati per la visione su pc, smartphone e tablet. Nei rispettivi account ufficiali delle squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Napoli Spal.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Lobotka, Zielinksi; Politano, Mertens, Insigne. Allenatore Gattuso. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Nessuno.

SPAL (4-3-3): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; Missiroli, Valdifiori, Dabo; Valoti, Petagna, Strefezza. Allenatore Semplici. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Berisha, Di Francesco, Zukanovic.