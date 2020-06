Milan-Roma streaming e diretta tv. Si gioca oggi domenica 28 giugno 2020 alle ore 17:15 per la 28a giornata di Serie A. Qui di seguito tutte le informazioni su come e dove vedere in tv e in diretta streaming Milan-Roma.

Sono 84 le sfide tra Milan e Roma in casa dei rossoneri in Serie A. Il bilancio si compone di 46 vittorie interne, 19 pareggi e 19 successi esterni. Il Milan ha vinto due delle ultime quattro partite casalinghe in Serie A (1N, 1P), tanti successi quanti nelle precedenti nove (4N, 3P). La Roma è la squadra contro cui Stefano Pioli ha disputato più partite da allenatore in Serie A (19): per il tecnico del Milan due successi, sei pareggi e 11 sconfitte.

Dove vedere Milan-Roma streaming e diretta tv al posto di Rojadirecta.

Milan-Roma in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Partita e post partita visibile sul sito internet di DAZN tra i servizi di streaming gratuito per gli abbonati per la visione su pc, smartphone e tablet. Nei rispettivi account ufficiali delle squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Milan-Roma.

Milan (4-2-3-1): G.Donnarumma; Conti, Gabbia, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Bonaventura, Calhanoglu; Rebic. Allenatore Pioli. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Musacchio.

Roma (4-2-3-1): Mirante; Zappacosta, Smalling, Mancini, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore Fonseca. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Pau Lopez.